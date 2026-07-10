Morador de Mundo Novo é preso com mais de 400 quilos de maconha após perseguição policial no Paraná

Suspeito tentou fugir da abordagem na PR-323, colidiu contra uma viatura e foi detido durante operação integrada das forças de segurança

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

Um morador de Mundo Novo foi preso em flagrante na tarde da última quinta-feira (9) após ser flagrado transportando 408,2 quilos de maconha em um veículo na PR-323, nas proximidades de Cianorte, no Paraná.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em conjunto com a Receita Federal e o Comando de Operações Aéreas, no âmbito da Operação Protetor. As forças de segurança receberam informações de que um utilitário seguia de Guaíra em direção a Maringá transportando entorpecentes.

Ao localizar o veículo com as características informadas, os policiais deram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos. Conforme o registro policial, o motorista não obedeceu e acelerou o automóvel contra a viatura, iniciando uma tentativa de fuga.

Para impedir a evasão, os agentes efetuaram quatro disparos controlados contra os pneus traseiros do veículo. O automóvel foi interceptado e, na sequência, o condutor ainda tentou fugir a pé, sendo contido pela equipe. Durante a ação, um policial sofreu escoriações e uma lesão na mão direita.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram diversos fardos de maconha distribuídos no banco dianteiro, banco traseiro e porta-malas. A droga foi pesada e totalizou 408,2 quilos.

O morador de Mundo Novo recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O veículo utilizado no transporte do entorpecente também foi apreendido.

Foto: Secom

Com informações: TV Sobrinho