Delegacia Fluvial da Marinha em Guaíra tem novo delegado

A Delegacia Fluvial de Guaíra passou a ter um novo comandante após a cerimônia de passagem do cargo de Delegado Fluvial, realizada nesta quinta-feira (9). O Capitão de Corveta (AA) Aemerson Barbosa de Araújo assumiu a função, sucedendo o Capitão de Corveta (T) Renato Nascimento Reis, que esteve à frente da unidade nos últimos dois anos.

A solenidade reuniu autoridades municipais, representantes das forças de segurança, integrantes da Marinha do Brasil, familiares dos militares e membros da comunidade náutica da região. O evento foi presidido pelo Capitão dos Portos do Rio Paraná, Capitão de Fragata Uanderson Simonin Lauriano da Silva.

Durante a cerimônia, o delegado que deixou o cargo agradeceu o apoio recebido ao longo do período em que comandou a Delegacia Fluvial de Guaíra. Já o novo delegado destacou o compromisso em dar continuidade aos trabalhos e aos desafios da função.

Fundada em 1930, a Delegacia Fluvial de Guaíra é subordinada à Capitania Fluvial do Rio Paraná e possui jurisdição sobre 166 municípios.

Com informações: Ponto da Notícia