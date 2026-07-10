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    Delegacia Fluvial da Marinha em Guaíra tem novo delegado

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Delegacia Fluvial de Guaíra passou a ter um novo comandante após a cerimônia de passagem do cargo de Delegado Fluvial, realizada nesta quinta-feira (9). O Capitão de Corveta (AA) Aemerson Barbosa de Araújo assumiu a função, sucedendo o Capitão de Corveta (T) Renato Nascimento Reis, que esteve à frente da unidade nos últimos dois anos.
    A solenidade reuniu autoridades municipais, representantes das forças de segurança, integrantes da Marinha do Brasil, familiares dos militares e membros da comunidade náutica da região. O evento foi presidido pelo Capitão dos Portos do Rio Paraná, Capitão de Fragata Uanderson Simonin Lauriano da Silva.
    Durante a cerimônia, o delegado que deixou o cargo agradeceu o apoio recebido ao longo do período em que comandou a Delegacia Fluvial de Guaíra. Já o novo delegado destacou o compromisso em dar continuidade aos trabalhos e aos desafios da função.
    Fundada em 1930, a Delegacia Fluvial de Guaíra é subordinada à Capitania Fluvial do Rio Paraná e possui jurisdição sobre 166 municípios.
    Com informações: Ponto da Notícia
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