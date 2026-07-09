Hilux furtada em Marechal Rondon é recuperada pela PRF após fuga em Guaíra

Uma caminhonete Toyota Hilux furtada foi recuperada na madrugada desta quinta-feira (9), após o motorista fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, em Guaíra.

Conforme as informações, a equipe deu ordem de parada a caminhonete por volta da 1h40, no posto da PRF na entrada da Ponte Ayrton Senna. O condutor não obedeceu e iniciou fuga em direção à Ponte. Após percorrer alguns metros, abandonou a caminhonete ainda ligada e correu para uma área de mata, onde não foi mais localizado.

Durante a verificação da Hilux, com placas de Marechal Cândido Rondon, os policiais constataram que a maçaneta da porta do motorista estava danificada, com sinais de arrombamento. A PRF entrou em contato com a Polícia Militar de Marechal Rondon, que se deslocou até a casa do proprietário. No local, foi confirmado que a caminhonete havia sido furtada momentos antes.

Recuperada, a Hilux foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Guaíra para os procedimentos cabíveis.

Com informações: Ponto da Notícia