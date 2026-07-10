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    Prefeitura de Itaquiraí entrega mais uma remessa de títulos definitivos aos moradores da Área dos Tenórios

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Departamento de Habitação, realizou a entrega de mais uma remessa de títulos definitivos de imóveis aos moradores da Área dos Tenórios. Somente neste ano, já foram entregues 30 títulos por meio dos programas Reurb-E e Reurb-S, que fazem parte do processo de regularização fundiária no município.
    Com o título definitivo, os moradores passam a ter a propriedade do imóvel oficialmente registrada, garantindo mais segurança jurídica para as famílias. O documento também facilita financiamentos, inventários, transferências e outras operações que dependem da regularização do imóvel, além de contribuir para a valorização do patrimônio.
    Participaram da entrega o chefe de Gabinete, Valdinei Gubert, representando o prefeito Thalles Tomazelli, a secretária municipal de Assistência Social, Vilma Angelina, e a servidora do Departamento de Habitação, Patrícia, que acompanharam a entrega dos documentos aos beneficiários.
    A Prefeitura orienta os moradores que estão sendo contemplados pelo processo de regularização fundiária a procurarem o Departamento de Habitação para dar continuidade aos procedimentos e garantir a matrícula definitiva de seus imóveis. Essa etapa é fundamental para concluir a regularização e assegurar todos os direitos relacionados à propriedade.
    Com informações: Panorama do MS
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