CONSEG de Mundo Novo reúne autoridades para discutir segurança pública e ações preventivas

Na quarta-feira, 8 de julho, o CONSEG de Mundo Novo realizou sua Reunião Ordinária no Anfiteatro Municipal, reunindo conselheiros, autoridades e convidados para tratar de importantes pautas relacionadas à segurança pública do município.

Durante a reunião foram discutidas ações voltadas à segurança no trânsito com a preparação da Audiência Pública de Segurança no trânsito que será no dia 22 de julho na Câmara Legislativa, os preparativos para o Bazar Beneficente com mercadorias doadas pela Receita Federal, que será realizado no dia 11 de julho, a partir das 8h, no Conviver, e o planejamento da campanha de conscientização sobre o golpe do falso advogado, que acontecerá durante a Semana da Advocacia, entre os dias 10 e 14 de agosto.

Na oportunidade, a prefeita Rosária, convidada da noite, destacou que o CONSEG é um órgão independente da Administração Pública, com autonomia para atuar em favor da segurança pública, razão pela qual o Poder Executivo respeita sua independência institucional. Ressaltou ainda que a Administração Municipal permanece à disposição para firmar parcerias que beneficiem a segurança da população de Mundo Novo.

O vereador Kaudi, também convidado da noite, fez uso da palavra e reafirmou que o Poder Legislativo está sempre disposto a apoiar as demandas relacionadas à segurança pública, respeitando a autonomia e a independência do CONSEG na construção de políticas públicas voltadas ao setor.

Encerrando a reunião, a presidente Cleonice agradeceu o apoio da Administração Municipal, da Câmara de Vereadores e de toda a rede de apoio do município. Fez um agradecimento especial a Marcos Eustáquio, Lurdinha, Neli e Mariza, que contribuíram com dedicação na organização da confraternização julina, proporcionando um momento de integração entre conselheiros e convidados.