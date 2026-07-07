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    Governo de Mundo Novo recebe comando da Polícia Militar em reunião institucional

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A prefeita Rosária Lucca Andrade e vice-prefeito Evaldo Carlos receberam, na manhã desta terça-feira (7), em seu gabinete, o comando da Polícia Militar de Mundo Novo para uma visita institucional.
    Participaram do encontro o comandante da Polícia Militar, Major Everton Myller Franco, e o subcomandante, Capitão Wilson Barbosa Felizola, do 14º CIPM de Mundo Novo.
    A reunião teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a Administração Municipal e a Polícia Militar, reforçando a parceria entre as instituições em ações voltadas à segurança pública e ao bem-estar da população.
    Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados à atuação conjunta entre o município e a corporação, além da importância da integração entre os órgãos públicos para garantir mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida aos moradores de Mundo Novo.
    A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou que a administração municipal mantém as portas abertas para o diálogo e reafirmou o compromisso de continuar apoiando iniciativas que contribuam para o fortalecimento da segurança pública no município.
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