Governo de Mundo Novo recebe comando da Polícia Militar em reunião institucional

A prefeita Rosária Lucca Andrade e vice-prefeito Evaldo Carlos receberam, na manhã desta terça-feira (7), em seu gabinete, o comando da Polícia Militar de Mundo Novo para uma visita institucional.
Participaram do encontro o comandante da Polícia Militar, Major Everton Myller Franco, e o subcomandante, Capitão Wilson Barbosa Felizola, do 14º CIPM de Mundo Novo.
A reunião teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a Administração Municipal e a Polícia Militar, reforçando a parceria entre as instituições em ações voltadas à segurança pública e ao bem-estar da população.
Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados à atuação conjunta entre o município e a corporação, além da importância da integração entre os órgãos públicos para garantir mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida aos moradores de Mundo Novo.
A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou que a administração municipal mantém as portas abertas para o diálogo e reafirmou o compromisso de continuar apoiando iniciativas que contribuam para o fortalecimento da segurança pública no município.