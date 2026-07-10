Governo de Mundo Novo inicia atualização do Cadastro Imobiliário Municipal

O Governo de Mundo Novo realizou uma reunião para dar início à atualização do Cadastro Imobiliário Municipal. Participaram do encontro a prefeita Rosaria Lucca Andrade, representantes da Receita Municipal, do setor de Engenharia, da Secretaria de Administração, da Assessoria Jurídica e da empresa Nova Engenharia, de Campo Grande.

O serviço será executado com o apoio da equipe de Engenharia do Município e contará com o mapeamento dos imóveis por bairros, utilizando drones para garantir maior precisão no levantamento das informações.

A atualização do cadastro atende às exigências da legislação federal vinculada à Reforma Tributária, que passará a ter maior efetividade a partir de 2027. A medida é necessária para garantir o funcionamento adequado de serviços como a emissão de guias de ITBI, atualização de cadastros imobiliários e demais rotinas da administração tributária municipal.

O Cadastro Imobiliário reúne dados dos imóveis urbanos e serve de base para o cálculo de tributos, como o IPTU e o ITBI, além de auxiliar no planejamento das políticas públicas municipais.