Motorista morre preso às ferragens em acidente na BR-163 entre Mercedes e Guaíra

Um grave acidente deixou uma pessoa morta no início da manhã desta quarta-feira (08), na BR-163, entre Mercedes e Guaíra.

Conforme as informações apuradas no local pelo Ponto da Notícia, a carreta bitrem Scania seguia em direção a Mercedes, quando acabou tombando na curva do radar da ‘Serrinha’, próximo à Ponte do Rio Guaçu.

Equipes da Secretaria de Saúde de Mercedes e socorristas da Via Campo foram mobilizadas ao local, mas infelizmente o condutor da carreta morreu preso às ferragens do veículo.

A PRF foi acionada para registrar o acidente e aguarda da chegada da Polícia Científica para remoção do corpo ao IML de Toledo. A identidade do motorista ainda é desconhecida.

A Concessionária Via Campo permanece no local sinalizando a rodovia e fará a retirada da carga de milho, que ficou espalhada, e da carreta acidentada, que tem placas de Maravilha (SC).

Com informações: Ponto da Notícia