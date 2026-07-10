Itaquiraí oferece até 100% de desconto em juros e multas no REFIZ 2026 até 11 de agosto

Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –
A prefeitura de Itaquiraí informa que o REFIZ 2026 estará em vigor de 13 de julho a 11 de agosto, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de regularizar débitos municipais com condições especiais de negociação.
Confira as condições:
Pagamento à vista (cota única):
100% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.
Parcelamento de 2 a 3 vezes:
70% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.
Parcelamento de 4 a 5 vezes:
60% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.
Parcelamento em 6 vezes:
50% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.
Os interessados devem procurar a Assessoria Jurídica, no Paço Municipal, localizado na Rua Campo Grande, para conhecer as opções disponíveis e formalizar a negociação.
Horário de atendimento:
Das 7h às 11h;
Das 12h30 às 16h30.
Mais informações: (67) 3476-3500.
O prazo para aderir ao REFIZ termina no dia 13 de agosto.
Com informações: TV Sobrinho