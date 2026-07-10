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    Itaquiraí oferece até 100% de desconto em juros e multas no REFIZ 2026 até 11 de agosto

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

    A prefeitura de Itaquiraí informa que o REFIZ 2026 estará em vigor de 13 de julho a 11 de agosto, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de regularizar débitos municipais com condições especiais de negociação.

    Confira as condições:

    Pagamento à vista (cota única):

    100% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

    Parcelamento de 2 a 3 vezes:

    70% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

    Parcelamento de 4 a 5 vezes:

    60% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

    Parcelamento em 6 vezes:

    50% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

    Os interessados devem procurar a Assessoria Jurídica, no Paço Municipal, localizado na Rua Campo Grande, para conhecer as opções disponíveis e formalizar a negociação.

    Horário de atendimento:

    Das 7h às 11h;

    Das 12h30 às 16h30.

    Mais informações: (67) 3476-3500.

    O prazo para aderir ao REFIZ termina no dia 13 de agosto.

    Pode ser uma imagem de dinheiro e texto que diz "REFI$2026 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL O município tem uma nova oportunidade para você. Descontos de até 10%% nosjuros, nos juros, multas e correções. Negocie suas dívidas com condições especiais! Início 13/07/2026 término 11/08/2026. Para mais informações entre em contato: 67 3476 34763500 3500 Departamento jurídico ITAQUIRÃI PAPPEnTИKA wwwitaquiraimsgovbr br www itaquiraims gov"

    Com informações: TV Sobrinho

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