Itaquiraí oferece até 100% de desconto em juros e multas no REFIZ 2026 até 11 de agosto

Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

A prefeitura de Itaquiraí informa que o REFIZ 2026 estará em vigor de 13 de julho a 11 de agosto, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de regularizar débitos municipais com condições especiais de negociação.

Confira as condições:

Pagamento à vista (cota única):

100% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

Parcelamento de 2 a 3 vezes:

70% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

Parcelamento de 4 a 5 vezes:

60% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

Parcelamento em 6 vezes:

50% de desconto sobre juros, multas e correção monetária.

Os interessados devem procurar a Assessoria Jurídica, no Paço Municipal, localizado na Rua Campo Grande, para conhecer as opções disponíveis e formalizar a negociação.

Horário de atendimento:

Das 7h às 11h;

Das 12h30 às 16h30.

Mais informações: (67) 3476-3500.

O prazo para aderir ao REFIZ termina no dia 13 de agosto.

Com informações: TV Sobrinho