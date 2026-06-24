Itaquiraí conquista Prêmio Prefeito Inovador 2026 com projeto de usina fotovoltaica

Reconhecimento estadual destaca iniciativa voltada à sustentabilidade, economia de recursos públicos e modernização da gestão municipal

Prefeitura de Itaquiraí –

O município de Itaquiraí recebeu mais um importante reconhecimento estadual ao conquistar o Prêmio Prefeito Inovador 2026, com o projeto da usina fotovoltaica implantada pela administração municipal. A premiação destaca iniciativas inovadoras que promovem eficiência na gestão pública, sustentabilidade e benefícios diretos para a população.

A usina fotovoltaica é um investimento estratégico que alia responsabilidade ambiental e economia de recursos públicos, reforçando o compromisso da Prefeitura de Itaquiraí com a modernização da gestão e a busca constante por soluções que gerem resultados concretos para o município.

A conquista é resultado do trabalho conjunto de toda a equipe da administração municipal, que tem atuado com planejamento, dedicação e visão de futuro para transformar projetos em benefícios reais para a população.

“Receber o Prêmio Prefeito Inovador 2026 é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse reconhecimento mostra que estamos construindo uma gestão moderna, eficiente e comprometida com o desenvolvimento do nosso município”, destacou”, observou Thalles.

O prefeito também ressaltou que a premiação pertence a toda a população itaquiraienses.

“Nenhuma conquista acontece sozinha. Este prêmio é resultado do empenho de toda a nossa equipe e da confiança da população em nosso trabalho. Seguiremos buscando soluções inovadoras que tragam mais qualidade de vida, economia e desenvolvimento para Itaquiraí. Esse prêmio é de todos nós”, afirmou.

Com informações: TV Sobrinho