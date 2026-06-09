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    Discussão após jogo termina em agressão e homem é procurado pela polícia em Japorã

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Mulher ficou ferida após ser atacada com facão na zona rural do município; suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

    Uma mulher de 42 anos ficou ferida após ser agredida pelo marido na tarde de segunda-feira (8), na Aldeia Porto Lindo, localizada na zona rural de Japorã, em Mato Grosso do Sul. O suspeito, de 43 anos, fugiu do local e segue sendo procurado pelas autoridades.

    Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, o casal estava em um estabelecimento da cidade consumindo bebidas alcoólicas e participando de partidas de bilhar. Segundo relato da vítima, o homem teria perdido dinheiro durante o jogo, situação que provocou desentendimentos entre os dois.

    Ao retornarem para casa, uma discussão teria se iniciado por causa das perdas financeiras registradas durante a partida. Durante o conflito, o suspeito utilizou um facão e atingiu a vítima, causando ferimentos na região da cabeça e da orelha.

    O socorro foi acionado pelo filho da mulher, que solicitou atendimento de equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). A vítima recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Iguatemi, onde passou por avaliação médica e exames periciais.

    Ainda segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No entanto, ao perceber a movimentação das autoridades, o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe e não foi localizado.

    A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Japorã e será investigado pelas autoridades competentes. Com informações: Caarapó News

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