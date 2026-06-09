Acusados de furto são presos pela Polícia Militar em menos de 48 horas em Naviraí

Intervenções rápidas das forças de segurança permitiram a detenção dos envolvidos e a recuperação de parte dos bens subtraídos.

A Polícia Militar de Naviraí deteve três homens suspeitos de envolvimento em furtos registados entre os dias 6 e 7 de junho. As ocorrências, distintas entre si, mobilizaram equipas do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM), que efetuaram as detenções após diligências realizadas em diferentes pontos do município.

O primeiro caso foi registado na sexta-feira (6), após um furto qualificado numa estação de transmissão audiovisual. Acionadas para a ocorrência, equipas da Rádio Patrulha iniciaram buscas e localizaram o suspeito pouco tempo depois. Segundo a Polícia Militar, o homem encontrava-se na posse de ferramentas alegadamente utilizadas na ação e de materiais relacionados com o furto.

Também na sexta-feira, uma denúncia levou policiais até uma empresa de reciclagem onde estaria a ocorrer uma tentativa de furto. No local, equipas da Rádio Patrulha e da Força Tática encontraram um indivíduo no interior do estabelecimento. De acordo com o registo policial, o suspeito portava objetos retirados da empresa e uma arma branca, tendo sido detido e encaminhado às autoridades competentes.

Já no sábado (7), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de fiação elétrica numa residência localizada no bairro Varjão. Após recolha de informações e realização de buscas na região, os agentes localizaram o suspeito. Parte do material furtado foi recuperada e devolvida à vítima.

As três ocorrências foram encaminhadas para os procedimentos legais junto da Polícia Civil. Segundo o 12º BPM, a atuação articulada entre as equipas operacionais permitiu a rápida identificação dos suspeitos e a recuperação de parte dos bens subtraídos.

Os casos refletem a resposta policial a crimes patrimoniais registados no município e integram as ações de policiamento ostensivo desenvolvidas regularmente pelas forças de segurança em Naviraí.

Com informações: @portaldoconesul