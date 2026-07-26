DOF e CGPA interceptam helicóptero com quase 350 quilos de cocaína em Campo Grande

Aeronave foi interceptada após acompanhamento aéreo e terrestre; dois homens foram presos e prejuízo ao crime ultrapassa R$ 31,4 milhões

Assessoria de Imprensa – DOFPMMS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em ação conjunta com a CGPA (Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo), apreenderam, neste sábado (25), 345,8 quilos de cocaína transportados em um helicóptero, na zona rural do distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Dois homens, de 36 e 63 anos, foram presos em flagrante.

A ação teve início quando uma equipe do DOF realizava patrulhamento na zona rural de Maracaju e avistou um helicóptero Robinson R66 voando em baixa altitude, vindo da região de fronteira. A situação levantou suspeitas e motivou o acionamento da aeronave Harpia, do DOF, que localizou o helicóptero.

Foi realizado acompanhamento aéreo utilizando câmera de alta resolução, buscando identificar o prefixo da aeronave que voava a baixa altura, colocando em risco a segurança de voo. Em contato com os órgaos competentes foi constatado que a aeronave estava com o transponder desligado e não possuía registro de voo junto ao controle de tráfego aéreo.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, os ocupantes realizaram manobras evasivas e pousaram em uma propriedade rural na região de Anhanduí. Durante a abordagem, os policiais verificaram que o prefixo da aeronave havia sido adulterado com um adesivo para ocultar sua verdadeira identificação.

Na vistoria foram encontrados 191,6 quilos de cloridrato de cocaína e 154,2 quilos de pasta-base de cocaína, totalizando 345,8 quilos de entorpecentes. Também foram apreendidos sete aparelhos celulares, um tablet, uma antena de internet via satélite Starlink e dinheiro.

Aos policiais, os dois pilotos relataram que receberam a proposta para transportar a droga da região de Bela Vista até o interior de São Paulo. Segundo informaram, a aeronave foi carregada por homens armados em uma propriedade próxima à fronteira com o Paraguai. Um dos envolvidos afirmou que receberia US$ 20 mil pelo transporte, enquanto o outro receberia R$ 30 mil.

Os autores e os materiais apreendidos, avaliados em R$ 31,4 milhões, foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com informações: Panorama do MS