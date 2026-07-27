DOF apreende 70 mil pacotes cigarros contrabandeados em Mundo Novo

Comunicação/DOF –

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na última sexta-feira (24), em Mundo Novo. Na ação, uma carreta e uma picape utilizadas no transporte da carga ilícita foram apreendidas.

Os policiais realizavam patrulhamento em estradas vicinais na região do município, quando localizaram uma carreta e uma Fiat Strada em meio a um pasto.

Ao perceberem a aproximação policial, cerca de quatro homens fugiram a pé, pulando uma cerca e entrando em uma área de mata. Foram realizadas buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais constataram que a carroceria da picape e o semirreboque da carreta estavam carregados com caixas de cigarros de origem estrangeira.

Os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de aproximadamente R$ 3,8 milhões.