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    DOF apreende 70 mil pacotes cigarros contrabandeados em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/DOF –

    Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na última sexta-feira (24), em Mundo Novo. Na ação, uma carreta e uma picape utilizadas no transporte da carga ilícita foram apreendidas.

    Os policiais realizavam patrulhamento em estradas vicinais na região do município, quando localizaram uma carreta e uma Fiat Strada em meio a um pasto.

    Ao perceberem a aproximação policial, cerca de quatro homens fugiram a pé, pulando uma cerca e entrando em uma área de mata. Foram realizadas buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

    Durante a vistoria, os policiais constataram que a carroceria da picape e o semirreboque da carreta estavam carregados com caixas de cigarros de origem estrangeira.

    Os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de aproximadamente R$ 3,8 milhões.

    Foto: Comunicação/DOFCom informações: TV Sobrinho

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