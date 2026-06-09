PRF apreende mais de 300 quilos de cocaína escondidos em compartimentos de caminhão na BR-163

Carga de droga foi localizada durante fiscalização em Dourados; motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal.

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 309 quilos de cocaína durante fiscalização realizada na BR-163, em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida em compartimentos ocultos de um caminhão que seguia em direção ao Paraná.

De acordo com informações da corporação, os policiais abordaram um caminhão tracionando dois semirreboques durante uma operação de rotina na rodovia. Durante a entrevista, o motorista informou que havia saído de Dourados com destino ao Porto de Paranaguá, porém apresentou comportamento considerado suspeito ao fornecer detalhes sobre a viagem.

Diante das inconsistências observadas e do nervosismo demonstrado pelo condutor, a equipe decidiu realizar uma vistoria minuciosa no veículo. Durante a inspeção, foram identificados compartimentos ocultos nos semirreboques, onde estavam armazenados diversos tabletes de cocaína.

Após a confirmação do entorpecente, o motorista recebeu voz de prisão. A carga apreendida, juntamente com o caminhão e os semirreboques, foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados, responsável pela continuidade das investigações.

A apreensão reforça o trabalho de combate ao tráfico de drogas realizado pelas forças de segurança nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul, estado considerado uma das principais rotas utilizadas por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes. Com informações: PRF

Fonte: Portal do Conesul