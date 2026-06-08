Motoristas furam bloqueio do DOF em Japorã e levam prejuízo de mais de R$ 4 milhões

Comunicação/DOF –

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã do último sábado (6), dois veículos carregados com duas toneladas de maconha. A ação ocorreu na rodovia MS-299, no distrito de Jacareí, município de Japorã.

A equipe realizava um bloqueio na rodovia que liga o distrito à linha internacional com o Paraguai quando deu ordem de parada a uma Toyota Hilux SW4 e a um Ford Fiesta. Os condutores desobedeceram e furaram o bloqueio.

Em diligências na região, o Ford Fiesta foi localizado abandonado a cerca de mil metros do local. Logo em seguida, a SW4 também foi encontrada abandonada em uma estrada rural. Durante vistoria no interior da caminhonete, os militares encontraram diversos fardos de maconha. Nenhum dos suspeitos foi localizado.

Durante a checagem dos sinais identificadores, os policiais constataram que a caminhonete ostentava placas clonadas e havia sido furtada em Maringá (PR), no dia 19 de dezembro de 2025.

Os veículos e os 2 mil quilos de entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mundo Novo. A apreensão gerou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 4,2 milhões ao crime organizado.

Com informações: TV Sobrinho