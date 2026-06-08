Curso de Operador de Pá Carregadora é concluído com sucesso em Mundo Novo

O Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação, em parceria com o Sindicato Rural (Senar), concluiu, na última quarta-feira (3), o Curso de Operador de Pá Carregadora (Linha Amarela), proporcionando capacitação profissional e ampliando as oportunidades de qualificação para a população.

A capacitação teve início na segunda-feira (1º), com a etapa teórica, na qual os participantes receberam orientações sobre normas de segurança, funcionamento dos equipamentos e procedimentos operacionais. Nos dias seguintes, os alunos participaram das atividades práticas, colocando em ação os conhecimentos adquiridos em sala de aula sob a orientação do instrutor Zeno Fernandes.

Durante o treinamento, os participantes desenvolveram habilidades essenciais para a operação segura e eficiente da pá carregadora, fortalecendo sua formação profissional e ampliando suas possibilidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho.