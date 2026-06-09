PF cumpre mandados em MS e mira esquema de lavagem de dinheiro e contrabando em vários Estados

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, terça-feira (9/6), as Operações Sicarius I e Sicarius II. A ação tem objetivo de desarticular organização criminosa transnacional especializada em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e de placas veiculares, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos.

Ao todo são cumpridos mais de 100 mandados judiciais nos Estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Pará, além de Mato Grosso do Sul, onde os agentes atuam nas cidades de Nova Andradina, Mundo Novo, Eldorado e Maracaju.

“As investigações apontam que o grupo criminoso possuía uma estrutura com divisão de funções e com atuação em diversos estados da federação, mediante empresas de fachada, interpostas pessoas e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as atividades criminosas”, diz em nota a publicação feita pela PF.

De acordo com notícia do site Dourados News, as informações repassadas pela Polícia Federal, informam que os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra.

São 44 de prisão preventiva e 14 de temporária. Outros 62 ocorrem de busca e apreensão, 45 de sequestro e bloqueio de contas bancárias, cinco ordens judiciais de cancelamento de CPFs, sete de cancelamento de CNPJs e 67 ordens judiciais para instauração de procedimentos administrativos fiscais em desfavor de empresas localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Alagoas e de Pernambuco.

Também foram autorizadas medidas voltadas à cooperação jurídica internacional, destinadas ao aprofundamento das investigações e à identificação de ativos, de pessoas e de estruturas criminosas eventualmente localizadas no exterior

A ação de hoje ocorre de forma conjunta com a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal do Brasil,

As determinações judiciais são cumpridas nos municípios de Guaíra/PR, Mandirituba/PR, Piraquara/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Cascavel/PR, Ubiratã/PR, Londrina/PR, Maringá/PR, Cianorte/PR, Umuarama/PR, Praia Grande/SP, Canelinha/SC, Imaruí/SC, Não-Me-Toque/RS, Nova Andradina/MS, Maracaju/MS, Mundo Novo/MS, Eldorado/MS, Jandaia/GO e Belém/PA.

Com informações: Panorama do MS