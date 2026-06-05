sexta-feira,
05/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesSecretaria de Educação de Japorã realiza Formação do Programa MS Alfabetiza
    DestaqueNotíciasCidadesJaporãPolítica

    Secretaria de Educação de Japorã realiza Formação do Programa MS Alfabetiza

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Desta vez, Módulo II fortalece práticas pedagógicas de ensino dos anos iniciais

    Com o objetivo de promover e fortalecer ações voltadas à alfabetização na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, sobretudo, garantir o direito à aprendizagem e contribuir para a formação integral das crianças, o município de Japorã realizou mais uma etapa do Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança .

    A abertura das atividades contou com a presença da secretária municipal de Educação, Verdiana Barbosa, que destacou a importância do Programa MS Alfabetiza para o fortalecimento das práticas pedagógicas e para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

    As formações, na segunda e terça-feira (dias 1º e 2 de junho), foram realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Japorã e, desta vez, englobaram o Módulo II do MS Alfabetiza.

    Participaram professores das redes Municipais e Estaduais de Ensino que atuam nas turmas de 1º e 2º anos e de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

    Para os professores regentes das turmas de 1º e 2º anos , foram realizadas atividades externas às áreas de Matemática e Língua Portuguesa, com ênfase nos temas:

    * A matemática que faz sentido: agrupar, contar e resolver;

    * Articulação entre teoria e prática na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.

    A formação conto com a cooperação e mediação de Francielle Simões Wolf Machado .

    Já os professores regentes das turmas de 3º ao 5º ano participaram de estudos nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, abordando os seguintes temas:

    * Compreensão dos números e seus significados no Sistema de Numeração Decimal;

    * Caminhos para a consolidação da alfabetização nas turmas do 3º ao 5º ano.

    A formação desse grupo foi liderada pelo formador Jean Carlos Teodoro.

    Também participaram da formação a articuladora municipal do Programa MS Alfabetiza, Márcia Cristina Buenos Henriques , e a coordenadora municipal do programa, Luciana Mittlstadt , que acompanham e fortalecem as ações abordadas à alfabetização no município.

    Conforme estabelece a Lei nº 5.724, de 23 de setembro de 2021, o programa está estruturado em cinco eixos:

    1 – Formação continuada de professores e gestores escolares;

    2 – Avaliação externa e acompanhamento dos indicadores de aprendizagem;

    3 – Fortalecimento da gestão escolar;

    4 – Cooperação e incentivo entre Estado e municípios;

    5 – Oferta de material didático complementar.

    A secretária municipal de Educação destaca que a iniciativa reafirma o compromisso com a alfabetização na idade certa, fortalecendo o trabalho desenvolvido pelas redes de ensino e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. “Em Japorã, a participação ativa das equipes educacionais e o apoio à gestão municipal demonstram o compromisso coletivo em garantir uma educação cada vez mais inclusiva, equitativa e de qualidade para todas as crianças”, frisa Veridiana Barbosa.

    A realização da formação reforça o compromisso da Administração Municipal, sob a gestão do prefeito Vitor da Cunha Rosa , com o setor da Educação. “Atuamos na valorização dos profissionais da educação com investimento contínuo em ações direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos alunos. O MS Alfabetiza está contribuindo eficazmente para que as metas não sejam apenas alcançadas, mas, superadas”, analisa o prefeito Vitor Malaquias ao avalizar e elogiar as ações da Educação Municipal.

    Artigo anterior
    Mais Acolhimento: Hospital Municipal de Naviraí garante Wi-Fi gratuito para pacientes

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: