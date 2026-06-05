Secretaria de Educação de Japorã realiza Formação do Programa MS Alfabetiza

Desta vez, Módulo II fortalece práticas pedagógicas de ensino dos anos iniciais

Com o objetivo de promover e fortalecer ações voltadas à alfabetização na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, sobretudo, garantir o direito à aprendizagem e contribuir para a formação integral das crianças, o município de Japorã realizou mais uma etapa do Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança .

A abertura das atividades contou com a presença da secretária municipal de Educação, Verdiana Barbosa, que destacou a importância do Programa MS Alfabetiza para o fortalecimento das práticas pedagógicas e para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

As formações, na segunda e terça-feira (dias 1º e 2 de junho), foram realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Japorã e, desta vez, englobaram o Módulo II do MS Alfabetiza.

Participaram professores das redes Municipais e Estaduais de Ensino que atuam nas turmas de 1º e 2º anos e de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Para os professores regentes das turmas de 1º e 2º anos , foram realizadas atividades externas às áreas de Matemática e Língua Portuguesa, com ênfase nos temas:

* A matemática que faz sentido: agrupar, contar e resolver;

* Articulação entre teoria e prática na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.

A formação conto com a cooperação e mediação de Francielle Simões Wolf Machado .

Já os professores regentes das turmas de 3º ao 5º ano participaram de estudos nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, abordando os seguintes temas:

* Compreensão dos números e seus significados no Sistema de Numeração Decimal;

* Caminhos para a consolidação da alfabetização nas turmas do 3º ao 5º ano.

A formação desse grupo foi liderada pelo formador Jean Carlos Teodoro.

Também participaram da formação a articuladora municipal do Programa MS Alfabetiza, Márcia Cristina Buenos Henriques , e a coordenadora municipal do programa, Luciana Mittlstadt , que acompanham e fortalecem as ações abordadas à alfabetização no município.

Conforme estabelece a Lei nº 5.724, de 23 de setembro de 2021, o programa está estruturado em cinco eixos:

1 – Formação continuada de professores e gestores escolares;

2 – Avaliação externa e acompanhamento dos indicadores de aprendizagem;

3 – Fortalecimento da gestão escolar;

4 – Cooperação e incentivo entre Estado e municípios;

5 – Oferta de material didático complementar.

A secretária municipal de Educação destaca que a iniciativa reafirma o compromisso com a alfabetização na idade certa, fortalecendo o trabalho desenvolvido pelas redes de ensino e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. “Em Japorã, a participação ativa das equipes educacionais e o apoio à gestão municipal demonstram o compromisso coletivo em garantir uma educação cada vez mais inclusiva, equitativa e de qualidade para todas as crianças”, frisa Veridiana Barbosa.

A realização da formação reforça o compromisso da Administração Municipal, sob a gestão do prefeito Vitor da Cunha Rosa , com o setor da Educação. “Atuamos na valorização dos profissionais da educação com investimento contínuo em ações direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos alunos. O MS Alfabetiza está contribuindo eficazmente para que as metas não sejam apenas alcançadas, mas, superadas”, analisa o prefeito Vitor Malaquias ao avalizar e elogiar as ações da Educação Municipal.