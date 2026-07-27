segunda-feira,
27/07/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesOperação tapa-buracos tem início em algumas ruas de quatro bairros de Mundo...
    DestaqueNotíciasCidadesMundo NovoPolítica

    Operação tapa-buracos tem início em algumas ruas de quatro bairros de Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta segunda-feira a operação tapa-buracos em algumas ruas dos bairros Bento Muniz, Fleck, Vila Nova e Universitário.
    A ação tem como objetivo recuperar trechos do pavimento que apresentam desgaste, proporcionando mais segurança e melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
    Os serviços terão continuidade nesta terça-feira, caso as condições climáticas sejam favoráveis e não haja chuva, seguindo o cronograma de manutenção das vias do município.
    Artigo anterior
    DOF apreende 70 mil pacotes cigarros contrabandeados em Mundo Novo
    Próximo artigo
    Capacitação que abre caminhos: Curso Básico de Corte e Costura inicia nova turma

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: