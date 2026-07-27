Operação tapa-buracos tem início em algumas ruas de quatro bairros de Mundo Novo

O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta segunda-feira a operação tapa-buracos em algumas ruas dos bairros Bento Muniz, Fleck, Vila Nova e Universitário.

A ação tem como objetivo recuperar trechos do pavimento que apresentam desgaste, proporcionando mais segurança e melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.