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    Bitcoin cai abaixo de US$ 60 mil, a primeira vez desde outubro de 2024

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Após vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA, a criptomoeda chegou à cotação recorde de US$ 126.251,31 (R$ 665 mil), antes de passar por uma sequência de quedas.

    A cotação do bitcoin caiu para um valor abaixo de US$ 60 mil, o menor desde outubro de 2024, nesta sexta-feira (5)

    criptomoeda caiu cerca de 6% por volta das 13h15 do horário de Brasília, para US$ 59,7709.

    Desde a confirmação da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, em novembro de 2024, o bitcoin e outras criptomoedas dispararam.

    Um mês após a vitória do empresário republicano nas urnas, visto como um grande incentivador do setor, o bitcoin — a criptomoeda de maior valor de mercado — chegou a superar pela primeira vez a marca de US$ 100 mil (R$ 526 mil), um recorde celebrado publicamente por Trump.

    Fiel à reputação de forte oscilação, o bitcoin voltou a subir e alcançou a cotação recorde de US$ 126.251,31 (R$ 665 mil), antes de passar por uma queda.

    Desde o começo deste ano, no entanto, o bitcoin vem sendo afetado por um clima mais pessimista em vários mercados, especialmente pelas ações do setor de tecnologia e também do mercado de metais preciosos.

    Além disso, a criptomoeda enfrenta incertezas sobre regras do setor, diante da análise de um projeto sobre moedas digitais nos Estados Unidos, a chamada Lei CLARITY, que está travada no Senado.

    “Os avanços esperados em relação à lei não vieram”, afirma James Butterfill, analista da CoinShares.

    Com informações: G1 Globo
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