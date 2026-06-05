Mais Acolhimento: Hospital Municipal de Naviraí garante Wi-Fi gratuito para pacientes

O período de permanência em um ambiente hospitalar, costuma ser marcado pelo distanciamento social. Sabendo que o contato com a família é parte fundamental no processo de recuperação, a Prefeitura de Naviraí, através da Gerência de Administração e do Núcleo de Informática em parceria com a empresa Opção Telecom concretizam uma antiga demanda da população: a instalação de Wi-Fi gratuito com alta velocidade no Hospital Municipal e no Laboratório Municipal. Com essa iniciativa, pacientes, acompanhantes e também os trabalhadores da unidade passam a contar com internet gratuita para manter comunicação constante com suas redes de apoio.

A chegada da internet gratuita ao hospital reflete o compromisso da prefeitura em buscar parcerias estratégicas com a iniciativa privada, sem comprometer os recursos destinados aos atendimentos, exames ou medicamentos da Saúde. O projeto, que já havia sido tentado em gestões anteriores sem sucesso, foi viabilizado a custo zero para o município, por meio de um termo de cooperação com a empresa Opção Telecom, baseado na Lei Municipal nº 2.140/2018 (Lei de Inclusão Digital).

A partir de agora, as alas de atendimento e internação contam com esse novo serviço que traz muito mais praticidade ao ambiente hospitalar. Pacientes e acompanhantes passam a usufruir de uma conexão de internet gratuita que possibilita desde a utilização do WhatsApp até o acesso a canais de informação e de entretenimento, encurtando distâncias da comunicação com parentes e amigos. Para utilizar o serviço, basta selecionar a rede Pacientes_HMNavirai e realizar um cadastro com o número do CPF.

“A implantação desse serviço é o resultado de um esforço conjunto da nossa equipe técnica de informática municipal, que se dedicou para atender essa urgente melhoria no acolhimento e o conforto de todos que frequentam o hospital. O cidadão precisa encontrar esse amparo tecnológico para encurtar as distâncias com seus familiares, trazendo tranquilidade para o paciente e para quem está aguardando notícias em casa”, destacou o Prefeito Rodrigo Sacuno.

Segurança e bom senso

Por se tratar de um ambiente que exige tranquilidade e respeito ao repouso dos enfermos, a implantação foi planejada para não interferir na rotina hospitalar. O Gerente do Núcleo de Informática, Antonio Sedano, explica que a tecnologia foi pensada como uma ferramenta de harmonia. “O sistema conta com filtros automáticos para bloquear conteúdos impróprios. A equipe técnica fará o monitoramento da rede para garantir que o benefício caminhe junto com o bom senso e o respeito coletivo”, pontuou.

Essa iniciativa consolida o compromisso com uma gestão humanizada, que utiliza a criatividade administrativa e a inteligência fiscal para transformar a vida das pessoas. Ao romper o isolamento hospitalar, o município avança na qualidade dos serviços públicos, prioriza a dignidade e promove o bem-estar real de todas as famílias de Naviraí.