sexta-feira,
05/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesMais Acolhimento: Hospital Municipal de Naviraí garante Wi-Fi gratuito para pacientes
    DestaqueNotíciasCidadesNaviraíPolítica

    Mais Acolhimento: Hospital Municipal de Naviraí garante Wi-Fi gratuito para pacientes

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O período de permanência em um ambiente hospitalar, costuma ser marcado pelo distanciamento social. Sabendo que o contato com a família é parte fundamental no processo de recuperação, a Prefeitura de Naviraí, através da Gerência de Administração e do Núcleo de Informática em parceria com a empresa Opção Telecom concretizam uma antiga demanda da população: a instalação de Wi-Fi gratuito com alta velocidade no Hospital Municipal e no Laboratório Municipal. Com essa iniciativa, pacientes, acompanhantes e também os trabalhadores da unidade passam a contar com internet gratuita para manter comunicação constante com suas redes de apoio.

    A chegada da internet gratuita ao hospital reflete o compromisso da prefeitura em buscar parcerias estratégicas com a iniciativa privada, sem comprometer os recursos destinados aos atendimentos, exames ou medicamentos da Saúde. O projeto, que já havia sido tentado em gestões anteriores sem sucesso, foi viabilizado a custo zero para o município, por meio de um termo de cooperação com a empresa Opção Telecom, baseado na Lei Municipal nº 2.140/2018 (Lei de Inclusão Digital).

    A partir de agora, as alas de atendimento e internação contam com esse novo serviço que traz muito mais praticidade ao ambiente hospitalar. Pacientes e acompanhantes passam a usufruir de uma conexão de internet gratuita que possibilita desde a utilização do WhatsApp até o acesso a canais de informação e de entretenimento, encurtando distâncias da comunicação com parentes e amigos. Para utilizar o serviço, basta selecionar a rede Pacientes_HMNavirai e realizar um cadastro com o número do CPF.

    “A implantação desse serviço é o resultado de um esforço conjunto da nossa equipe técnica de informática municipal, que se dedicou para atender essa urgente melhoria no acolhimento e o conforto de todos que frequentam o hospital. O cidadão precisa encontrar esse amparo tecnológico para encurtar as distâncias com seus familiares, trazendo tranquilidade para o paciente e para quem está aguardando notícias em casa”, destacou o Prefeito Rodrigo Sacuno.

    Segurança e bom senso

    Por se tratar de um ambiente que exige tranquilidade e respeito ao repouso dos enfermos, a implantação foi planejada para não interferir na rotina hospitalar. O Gerente do Núcleo de Informática, Antonio Sedano, explica que a tecnologia foi pensada como uma ferramenta de harmonia. “O sistema conta com filtros automáticos para bloquear conteúdos impróprios. A equipe técnica fará o monitoramento da rede para garantir que o benefício caminhe junto com o bom senso e o respeito coletivo”, pontuou.

    Essa iniciativa consolida o compromisso com uma gestão humanizada, que utiliza a criatividade administrativa e a inteligência fiscal para transformar a vida das pessoas. Ao romper o isolamento hospitalar, o município avança na qualidade dos serviços públicos, prioriza a dignidade e promove o bem-estar real de todas as famílias de Naviraí.

    Artigo anterior
    Decisão por considerar facções criminosas no Brasil como terroristas entra em vigor
    Próximo artigo
    Secretaria de Educação de Japorã realiza Formação do Programa MS Alfabetiza

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: