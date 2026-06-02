Testemunha de desentendimento em Mundo Novo acaba preso; entenda

Em outro caso, homem é esfaqueado pela mulher e ainda responde por porte de drogas

Jandaia Caetano/Tv Sobrinho –

O repórter policial Claudinho Paraná foi recebido pelo subcomandante da 14ª Companhia Independente de Policia Militar de Mundo Novo, capitão Wilson Felizola, e comentou sobre duas ocorrências no final de semana.

Uma, no sábado (23), no bairro Universitário, mostrou que duas mulheres se desentenderam e o marido de uma delas, chamado para testemunha, acabou detido por ter uma mandado de prisão em aberto de crime em Tacuru, por ameaça e estupro de vulnerável.

Em outro caso, um homem foi esfaqueado, mas levou a pior em mais duas situações: porte de drogas (225 gramas de maconha) e agressão a esposa. A mulher foi vista como vítima o tempo todo, já que sua ação foi definida como legítima defesa. O homem, de 29 anos no bairro São Jorge, é acusado de jogar a mulher ao solo e agredi-la com socos e pontapés. Ela tinha hematomas no rosto e usou a faca para se proteger, segundo a sua versão à PM.