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    Testemunha de desentendimento em Mundo Novo acaba preso; entenda

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Em outro caso, homem é esfaqueado pela mulher e ainda responde por porte de drogas 

    Jandaia Caetano/Tv Sobrinho –

    O repórter policial Claudinho Paraná foi recebido pelo subcomandante da 14ª Companhia Independente de Policia Militar de Mundo Novo, capitão Wilson Felizola, e comentou sobre duas ocorrências no final de semana.

    Uma, no sábado (23), no bairro Universitário, mostrou que duas mulheres se desentenderam e o marido de uma delas, chamado para testemunha, acabou detido por ter uma mandado de prisão em aberto de crime em Tacuru, por ameaça e estupro de vulnerável. 

    Em outro caso, um homem foi esfaqueado, mas levou a pior em mais duas situações: porte de drogas (225 gramas de maconha) e agressão a esposa. A mulher foi vista como vítima o tempo todo, já que sua ação foi definida como legítima defesa. O homem, de 29 anos no bairro São Jorge, é acusado de jogar a mulher ao solo e agredi-la com socos e pontapés. Ela tinha hematomas no rosto e usou a faca para se proteger, segundo a sua versão à PM.

    Capitão Felizola, subcomandante da 14ª CIPM (imagem: Claudinho Paraná/Tv Sobrinho)

    Com informações: TV Sobrinho

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