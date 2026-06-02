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    Quase R$ 2 milhões em mercadorias são apreendidos em Dourados e Ponta Porã

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Receita Federal realizou entre os dias 25 e 29 de maio, a Operação Integrar Sul-Fronteira, entre Dourados e Ponta Porã, com o objetivo de combater a comercialização e distribuição de produtos estrangeiros provenientes do contrabando ou descaminho.

    A ação se concentrou na intensificação da fiscalização em rodovias e estradas da região, fiscalizações nos Correios, Centros de Distribuição de mercadorias, transportadoras e estabelecimentos comerciais.

    Durante a operação, de acordo com o Dourados News, foram apreendidos 13 veículos e diversas mercadorias, incluindo eletrônicos, roupas, pneus, motos elétricas, cigarros convencionais e eletrônicos, além de anabolizantes e medicamentos emagrecedores cuja comercialização está proibida pela Anvisa e que apresentam potencial risco à saúde.

    O valor total das apreensões foi estimado em cerca de R$ 1,9 milhão.

    A ação contou com 23 servidores, entre auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, com o apoio logístico de terceirizados.

    Com informações: Panorama do MS

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