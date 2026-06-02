Fifa define uniforme da Seleção Brasileira para estreia e demais jogos da Copa do Mundo; veja combinações

A Fifa oficializou neste segunda-feira (1), os uniformes que cada uma das seleções utilizará em cada um dos jogos da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil estreará no Mundial, no dia 13 de junho, contra Marrocos, com seu kit principal, formado pela camisa amarela, shorts azuis e meias brancas. Já o rival vestirá sua tradicional camisa vermelha.

E se no primeiro jogo a Seleção Brasileira terá a “amarelinha”, no segundo jogo, contra o Haiti, será utilizado o uniforme dois: camisa e shorts azuis e meias pretas. Nesse dia, o adversário utilizará um kit inteiramente branco.

Já o goleiro brasileiro, provavelmente Alisson, que deve iniciar o torneio como titular, vestirá um chamativo uniforme magenta.

No último jogo da fase de grupos, contra a Escócia, em 24 de junho, o Brasil terá que fazer uma mistura. Utilizará a camisa amarela, mas com shorts e meias brancas.

Raphinha durante amistoso do Brasil contra o Panamá Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images

Segundo o regulamento da Copa do Mundo, a escolha dos uniformes é feita pela Fifa, que “sempre que possível prioriza o uniforme principal”. A entidade determina as cores pelo que considera um “contraste claro” que não cause confusões em campo.

Próximos jogos da Seleção Brasileira:

Egito – 06/06, 19h (de Brasília) – Amistoso

– 06/06, 19h (de Brasília) – Marrocos – 13/06, 19h (de Brasília) – Copa do Mundo

– 13/06, 19h (de Brasília) – Haiti – 19/06, 21h30 (de Brasília) – Copa do Mundo

Com informações: ESPN Brasil