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    Fifa define uniforme da Seleção Brasileira para estreia e demais jogos da Copa do Mundo; veja combinações

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Fifa oficializou neste segunda-feira (1), os uniformes que cada uma das seleções utilizará em cada um dos jogos da Copa do Mundo de 2026.

    Brasil estreará no Mundial, no dia 13 de junho, contra Marrocos, com seu kit principal, formado pela camisa amarela, shorts azuis e meias brancas. Já o rival vestirá sua tradicional camisa vermelha.

    E se no primeiro jogo a Seleção Brasileira terá a “amarelinha”, no segundo jogo, contra o Haiti, será utilizado o uniforme dois: camisa e shorts azuis e meias pretas. Nesse dia, o adversário utilizará um kit inteiramente branco.

    Já o goleiro brasileiro, provavelmente Alisson, que deve iniciar o torneio como titular, vestirá um chamativo uniforme magenta.

    No último jogo da fase de grupos, contra a Escócia, em 24 de junho, o Brasil terá que fazer uma mistura. Utilizará a camisa amarela, mas com shorts e meias brancas.

    Segundo o regulamento da Copa do Mundo, a escolha dos uniformes é feita pela Fifa, que “sempre que possível prioriza o uniforme principal”. A entidade determina as cores pelo que considera um “contraste claro” que não cause confusões em campo.

    Próximos jogos da Seleção Brasileira:

    • Egito – 06/06, 19h (de Brasília) – Amistoso
    • Marrocos – 13/06, 19h (de Brasília) – Copa do Mundo
    • Haiti – 19/06, 21h30 (de Brasília) – Copa do Mundo

    Com informações: ESPN Brasil

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