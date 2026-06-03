Polícia Civil deflagra Operação Chave Fantasma contra furtos de caminhonetes em Guaíra

A Polícia Civil de Guaíra deflagrou, nesta quarta-feira (03), a Operação “Chave Fantasma”, coordenada pela delegada de polícia Muriel Rolon, com o objetivo de combater uma associação criminosa especializada no furto de veículos da marca Toyota em Guaíra e municípios da região.

As investigações tiveram início há aproximadamente dois meses, após uma sequência de furtos registrados na cidade. Durante os trabalhos investigativos, foi identificada a atuação de um grupo criminoso estruturado, responsável pela prática dos delitos e pela posterior destinação dos veículos subtraídos.

Com base nos elementos de prova reunidos, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e internações provisórias de adolescentes envolvidos nos crimes.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Guaíra e Alto Paraíso, além do cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e da determinação de três internações provisórias de adolescentes.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem de 18 anos foi preso em razão de sua prisão preventiva e também autuado em flagrante por trafico de drogas. Além dele, dois adolescentes foram apreendidos e serão encaminhados ao Centro socioeducativo. Os demais alvos, ate o momento, não foram localizados.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, corrupção de menores e outros delitos que vierem a ser identificados no decorrer das investigações.

A operação contou com o apoio de mais de 30 policiais civis das Delegacias de Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon, Icaraíma e Mundo Novo (MS). A ação representa mais uma ação estratégica da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes patrimoniais, reforçando o compromisso da instituição com a segurança da população.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer integralmente a atuação do grupo criminoso.

Com informações: Ponto da Notícia