Casal é preso pela PRF em Guaíra com carro carregado de drogas que seguia para o RS

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (20), em Guaíra, após ser flagrado transportando grande quantidade de drogas em um Renault Kwid abordado na BR-163.

Por volta das 4h10, a equipe da PRF realizou a abordagem do veículo na Unidade Operacional da corporação em Guaíra. Durante a fiscalização, os policiais encontraram diversos fardos de entorpecentes espalhados sobre o banco traseiro e ocupando todo o porta-malas do automóvel.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 325 quilos de maconha, 15,5 quilos de skunk e porções de haxixe.

O motorista, de 33 anos, e a passageira, de 26 anos, ambos moradores de Passo Fundo (RS), relataram que haviam carregado a droga em Coronel Sapucaia (MS) e seguiriam até a cidade gaúcha.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os entorpecentes e o veículo, para os procedimentos na Delegacia de Polícia.

Com informações: Ponto da Notícia