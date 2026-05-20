Cooperativa C. Vale capta R$ 47,5 milhões do BNDES

Recursos do banco público serão investidos em ampliações e modernização de unidades da cooperativa no Paraná e Mato Grosso

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento de R$ 47,5 milhões para a C.Vale Cooperativa Agroindustrial.

Os recursos serão destinados a investimentos em unidades localizadas no Paraná e em Mato Grosso. O valor corresponde a 75% do total previsto para os projetos, estimados em R$ 63,2 milhões.

Segundo o BNDES, os recursos são provenientes do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns e do Prodecoop (Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária), ambos vinculados ao Plano Safra 2025/2026.

Parte dos investimentos será destinada à ampliação da capacidade de armazenagem da cooperativa no Oeste do Paraná. Estão previstas duas novas unidades de recebimento de grãos nos distritos de Vila Nova e São Luiz do Oeste, em Toledo. Juntas, as estruturas terão capacidade inicial de armazenagem de 1,6 milhão de toneladas, com possibilidade de ampliação futura.

Cada unidade contará com área de 2,4 mil metros quadrados. As estruturas incluirão prédio para classificação de grãos com coletor de amostras, base para balança rodoviária de caminhões, escritório de atendimento e armazém de insumos, como sementes, fertilizantes, rações e agroquímicos.

Ainda no Paraná, a cooperativa prevê a modernização do abatedouro de aves de Palotina, com aquisição de esteiras transportadoras e silos de dosagem.

Em Mato Grosso, os recursos serão aplicados em adequações voltadas à saúde e segurança no trabalho.

De acordo com o BNDES, os investimentos devem gerar demanda de R$ 24,7 milhões para a indústria nacional de máquinas e equipamentos.

Fundada em 1963 e sediada em Palotina, a C.Vale atua nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul, além do Paraguai. A cooperativa possui cerca de 15 mil empregados e 30,5 mil cooperados, com atuação em segmentos como produção de soja, milho, trigo, mandioca e leite, além do abate e industrialização de peixes, suínos e frangos.

Com informações: CNN Brasil