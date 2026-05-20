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    Governo de Mundo Novo realiza encontro com empreendedores do turismo em parceria com o Sebrae

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Nesta quarta-feira, dia 20 de maio, o Governo de Mundo Novo, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, realizou um encontro voltado ao fortalecimento do turismo e do empreendedorismo no município.
    A ação contou com a presença de mentores do Sebrae, que ministraram uma palestra direcionada aos empreendedores do ramo turístico. O encontro aconteceu no prédio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, espaço que também abriga o Centro de Qualificação e a Sala do Empreendedor.
    A iniciativa foi intermediada pelo diretor de Turismo, Roferson Lisboa, e reuniu representantes do setor turístico local para troca de experiências, orientações e fortalecimento do segmento no município.
    Participaram do encontro Luiz Cavalcante, Analista Territorial do Sebrae Regional Sul, e Volmir Meneguzo, Agente de Roteiros Turísticos e Consultor Especialista do Sebrae/MS.
    Também estiveram presentes Júlio Lucca, proprietário da Alta Rotas Viagens; Renato, empreendedor do ramo turístico acompanhado de seu auxiliar; além de Éder, empreendedor do setor turístico.
    O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustáquio, destacou a importância da parceria com o Sebrae para incentivar o desenvolvimento do turismo local e fortalecer os empreendedores do município.
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