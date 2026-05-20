PRF detém motorista transportando quase 300 kg de drogas em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 300 kg no início da noite de terça-feira (19), em Guaíra.

Conforme as informações, a equipe suspeitou de um GM/Corsa Classic que trafegava na BR-163 e realizou a abordagem ao carro na Avenida Almirante Tamandaré, perímetro urbano de Guaíra.

Na abordagem, o motorista já informou aos policiais que transportava drogas. Ao verificar o veículo, foram encontrados vários fardos de maconha, que totalizaram 278,4 kg do entorpecente.

O condutor foi preso e encaminhado, junto com a droga e veículo, para a delegacia.

Fonte: Ponto da Notícia