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21/05/2026
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    PRF detém motorista transportando quase 300 kg de drogas em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 300 kg no início da noite de terça-feira (19), em Guaíra.
    Conforme as informações, a equipe suspeitou de um GM/Corsa Classic que trafegava na BR-163 e realizou a abordagem ao carro na Avenida Almirante Tamandaré, perímetro urbano de Guaíra.
    Na abordagem, o motorista já informou aos policiais que transportava drogas. Ao verificar o veículo, foram encontrados vários fardos de maconha, que totalizaram 278,4 kg do entorpecente.
    O condutor foi preso e encaminhado, junto com a droga e veículo, para a delegacia.
    Fonte: Ponto da Notícia
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