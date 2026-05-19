Picape carregada com cigarros é apreendida no interior de Guaíra

A Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) apreenderam, nesta segunda-feira (18), uma carga de cigarros contrabandeados durante uma ação conjunta de patrulhamento e monitoramento de portos clandestinos na área rural de Guaíra. O motorista conseguiu fugir e não foi localizado.

Conforme as informações divulgadas pelas forças policiais, as equipes do NEPOM/PF e do BPFRON visualizaram um veículo GM/Montana prata trafegando em alta velocidade pela região. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento tático, o suspeito abandonou o veículo em uma plantação de milho e fugiu em direção a uma área de mata. Apesar das buscas realizadas, ele não foi encontrado.

No interior da caminhonete, os policiais localizaram 20 caixas de cigarros de origem paraguaia. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis.

Com informações: Ponto da Notícia