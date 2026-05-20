InícioNotíciasEdição OnlineEdição Online Jornal Tribuna do Povo Nº: 2142 Edição Online Edição Online Jornal Tribuna do Povo Nº: 2142 Gilmar Prado oliveira 20 de maio de 2026 FacebookTwitterPinterestWhatsApp FacebookTwitterPinterestWhatsApp Artigo anteriorCooperativa C. Vale capta R$ 47,5 milhões do BNDES Mais Lidas Cooperativa C. Vale capta R$ 47,5 milhões do BNDES Brasil / Mundo Casal é preso pela PRF em Guaíra com carro carregado de drogas que seguia para o RS Cidades Governo de Mundo Novo realiza encontro com empreendedores do turismo em parceria com o Sebrae Cidades Governo de Mundo Novo realiza reunião administrativa para alinhamento do orçamento 2026 Cidades Vereadores de Japorã apresentam demandas e articulam melhorias para diversos setores Cidades