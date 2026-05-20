Vereadores de Japorã apresentam demandas e articulam melhorias para diversos setores

Sob a presidência do vereador Gabriel José Klasmann (PSDB), a Câmara de Vereadores de Japorã realizou, na noite de ontem, segunda-feira (18-05), sua sessão ordinária. Após a discussão e aprovação da Ata 012/2026, os parlamentares iniciaram os debates sobre diversos temas, versando a defesa de melhorias para a Educação, Agricultura Familiar, Segurança Pública, emendas dentre outros.

Um dos assuntos foi o Ofício 056/2026 endereçado à Marina Ricardo Nunes Viana, superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) no Mato Grosso do Sul. O documento, assinado pelos vereadores Gabriel Klasmann, Luizinho Bezerra, Dorival Velasquez, Jaclison Lopes e Antônio Carlos (Carlinhos), explica que Japorã possui um setor econômico formado por 600 famílias assentadas e mais 1.100 agricultores familiares, principalmente da Aldeia Porto Lindo e Yvy Katu.

Estas famílias dependem da renda de vendas de hortaliças, legumes, produtos de panificação e outros alimentícios fabricados a partir da matéria prima local, como queijos, iogurtes além de artesanato, sobretudo, produzido pelas mulheres empreendedoras do município.

“A feira garante alimentos de qualidade, a integração direta com os consumidores e visa atender a crescente demanda do setor. Portanto, para proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento ao público, solicitamos à Superintendência do MDA/MS, 20 conjuntos de tendas padronizadas, balanças e demais equipamentos necessários à estruturação e funcionamento das feiras da agricultura familiar. Estas feiras representam importante fonte de renda, autonomia econômica feminina, valorização da produção regional e as tendas padronizadas facilitarão a exposição e comercialização dos produtos com mais segurança”, justificam os vereadores autores.

Uma Moção de Congratulações de autoria do presidente do Legislativo foi endereçada aos policiais de Japorã, Mundo Novo e Naviraí, integrantes dos diversos organismos da Segurança Pública, pela realização exitosa da Operação Fenda Digital. Nas justificativas, Gabriel Klasmann observou que a ação ocorre em momento onde uma onda de furtos vinha proporcionando insegurança à população. “O trabalho de inteligência resultou em prisões e o combate à criminalidade continua em toda nossa região”, observou Klasmann ao parabenizar os agentes que atuaram na Operação da Sejusp.

O vice-presidente da Câmara, Dorival Velasques mostrou sua preocupação com a presença de informações distorcidas sobre a liberação de emendas parlamentares destinadas ao município de Japorã. Mas, recebeu de seus pares a garantia de que as “notícias fakes” não afetarão as relações institucionais, pois, o Executivo atua no cumprimento legal na aplicação dos recursos federais e estaduais.

O vereador Gilberto Mortene, entrou na defesa dos agricultores familiares que precisam do calcário para a correção do solo, apontando que investimentos foram feitos, mas, o atendimento, segundo ele, está deficitário. Em aparte, o vereador Gabriel informou que a Administração Municipal está programando a implantação do Banco de Calcário. Por sugestão do vereador Carlinhos, o secretário de Desenvolvimento Agropecuário, Luiz da Silva Francisco (Luizão), será convidado a prestar informações sobre o assunto em reunião na Câmara de Vereadores.

Os vereadores Adriana Martins dos Santos, Antônio Carlos dos Santos, Carlos César Soares, Dorival Velasquez (vice-presidente), Gilberto Mortene, Jaclison Lopes, Leonardo Pereira de Oliveira, Luiz Bezerra dos Santos Júnior (1º secretário), participaram ativamente da sessão.