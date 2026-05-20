Em Japorã, DOF apreende mais de 1000 kg de maconha e recupera veículo roubado

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, ontem à noite, terça-feira (19-05), mais de mil quilos de maconha e recuperaram um veículo roubado no Estado do Mato Grosso. A ação foi registrada no município de Japorã, no Extremo Sul de Mato Grosso do Sul.

Os militares realizavam bloqueio policial na MS-386, próximo à Linha Internacional Brasil/Paraguai, quando o condutor de um Renault Duster desobedeceu a ordem de parada e fugiu.

Após acompanhamento tático, o veículo foi localizado abandonado em uma estrada vicinal da região. O motorista fugiu e não foi localizado.

No interior do automóvel, os policiais encontraram diversos volumes de maconha, que após pesagem totalizaram 1.007 quilos da droga. Durante checagem, foi constatado que o Renault Duster possuía registro de roubo ocorrido em Cuiabá (MT).

O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 2 milhões.

https://www.facebook.com/share/r/1Cju6pTPNX/

https://www.instagram.com/reel/DYj-Uj0xkWr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.