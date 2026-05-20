Governo de Mundo Novo realiza reunião administrativa para alinhamento do orçamento 2026

O Governo de Mundo Novo realizou uma importante reunião administrativa na terça-feira (19), com o objetivo de discutir ações relacionadas à regularização das emendas impositivas e à elaboração do orçamento municipal para o exercício de 2026.

O encontro contou com a presença da prefeita Rosária Lucca Andrade, do gerente geral Paulo Lourenço, do secretário de Administração Leandro Oliveira, da secretária de Finanças Thalita Alencar, da representante do departamento jurídico Talita Estriotto, do controlador Jakson Roveda, além de Carol Mendonça, Valcir e Saulo, do setor de convênios.

Também participaram da reunião os vereadores Jefferson Cavalcante, Kaudi Filho, Neivaldo Francisco Bau (Quexada), Jader Moreira, Élcio Rodrigues, Valdenir Raviny e Richardson Prates, além da representante do Legislativo Municipal, secretaria administrativa e legislativa Graziele Gonçalves.

Durante a reunião, foram debatidos pontos importantes sobre a organização administrativa e financeira do município, com foco na construção do orçamento de 2026 e na regularização das emendas impositivas, garantindo maior transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Herbert Assunção e Gislaine Calonga, assessoria contábil e financeira do município, também estiveram presentes para esclarecer dúvidas técnicas e auxiliar na elaboração do planejamento orçamentário.

A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou a importância do diálogo e da união entre Executivo e Legislativo para o fortalecimento da gestão pública.