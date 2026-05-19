Neymar está na lista: Ancelotti convoca seleção para a Copa

Saiu nesta terça-feira a lista oficial dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. O anúncio foi feito no Museu do Amanhã e teve como principal destaque a presença de Neymar, nome mais aguardado — e também mais debatido — da convocação.
No momento em que Ancelotti anunciou o atacante, o auditório reagiu com aplausos e comemorações. A convocação do camisa 10 era cercada de expectativa por causa das recentes lesões e do tempo afastado da seleção.
Além de Neymar, a lista também trouxe algumas surpresas e nomes jovens que vêm ganhando espaço no futebol internacional.
Confira os 26 convocados da Seleção Brasileira
- Goleiros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahçe)
Weverton (Grêmio)
- Defensores
Alex Sandro (Flamengo)
Bremer (Juventus)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Leo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (PSG)
Wesley (Roma)
- Meio-campo
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Lucas Paquetá (Flamengo)
- Atacantes
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Thiago (Brentford)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar Jr. (Santos)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Vini Jr. (Real Madrid)
Com informações: EBC