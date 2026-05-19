terça-feira,
19/05/2026
Mais
    InícioNotíciasBrasil / MundoNeymar está na lista: Ancelotti convoca seleção para a Copa
    DestaqueNotíciasBrasil / MundoEsporte

    Neymar está na lista: Ancelotti convoca seleção para a Copa

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Saiu nesta terça-feira a lista oficial dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. O anúncio foi feito no Museu do Amanhã e teve como principal destaque a presença de Neymar, nome mais aguardado — e também mais debatido — da convocação.

    No momento em que Ancelotti anunciou o atacante, o auditório reagiu com aplausos e comemorações. A convocação do camisa 10 era cercada de expectativa por causa das recentes lesões e do tempo afastado da seleção.

    Além de Neymar, a lista também trouxe algumas surpresas e nomes jovens que vêm ganhando espaço no futebol internacional.

    Confira os 26 convocados da Seleção Brasileira

    • Goleiros

    Alisson (Liverpool)

    Ederson (Fenerbahçe)

    Weverton (Grêmio)

    • Defensores

    Alex Sandro (Flamengo)

    Bremer (Juventus)

    Danilo (Flamengo)

    Douglas Santos (Zenit)

    Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Ibañez (Al-Ahli)

    Leo Pereira (Flamengo)

    Marquinhos (PSG)

    Wesley (Roma)

    • Meio-campo

    Bruno Guimarães (Newcastle)

    Casemiro (Manchester United)

    Danilo (Botafogo)

    Fabinho (Al-Ittihad)

    Lucas Paquetá (Flamengo)

    • Atacantes

    Endrick (Lyon)

    Gabriel Martinelli (Arsenal)

    Igor Thiago (Brentford)

    Luiz Henrique (Zenit)

    Matheus Cunha (Manchester United)

    Neymar Jr. (Santos)

    Raphinha (Barcelona)

    Rayan (Bournemouth)

    Vini Jr. (Real Madrid)

    Com informações: EBC

    Artigo anterior
    Governo de Mundo Novo promove ação de saúde para a população
    Próximo artigo
    Picape carregada com cigarros é apreendida no interior de Guaíra

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: