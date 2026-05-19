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19/05/2026
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    Governo de Mundo Novo promove ação de saúde para a população

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Grupo Onça Pintada, realizará uma importante ação de saúde voltada à prevenção e ao cuidado da população.
    Serão oferecidas:
    • 50 vagas para mulheres, com toque e avaliação das mamas e ultrassom de mama, se necessário.
    • 50 vagas para homens, com consulta, ultrassom de próstata, se necessário, e coleta de exame PSA.
    Data: Sábado, 23 de maio de 2026
    Horário: A partir das 7h, por ordem de chegada
    Local: Posto de Saúde Central
    Documentos obrigatórios:
    • Cartão do SUS
    • CPF
    • Comprovante de residência
    Cuidar da saúde é um ato de amor, prevenção e qualidade de vida. Participe!
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