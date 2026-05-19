Governo de Mundo Novo promove ação de saúde para a população

O Governo de Mundo Novo, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Grupo Onça Pintada, realizará uma importante ação de saúde voltada à prevenção e ao cuidado da população.
Serão oferecidas:
• 50 vagas para mulheres, com toque e avaliação das mamas e ultrassom de mama, se necessário.
• 50 vagas para homens, com consulta, ultrassom de próstata, se necessário, e coleta de exame PSA.
Data: Sábado, 23 de maio de 2026
Horário: A partir das 7h, por ordem de chegada
Local: Posto de Saúde Central
Documentos obrigatórios:
• Cartão do SUS
• CPF
• Comprovante de residência
Cuidar da saúde é um ato de amor, prevenção e qualidade de vida. Participe!