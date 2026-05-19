Governo de Mundo Novo promove ação de saúde para a população

O Governo de Mundo Novo, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Grupo Onça Pintada, realizará uma importante ação de saúde voltada à prevenção e ao cuidado da população.

Serão oferecidas:

• 50 vagas para mulheres, com toque e avaliação das mamas e ultrassom de mama, se necessário.

• 50 vagas para homens, com consulta, ultrassom de próstata, se necessário, e coleta de exame PSA.