Prefeitura de Guaíra abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 6,5 mil

A Prefeitura de Guaíra abriu nesta terça-feira (19) as inscrições para o Concurso Público nº 001/2026, destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. O certame contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.891,97 a R$ 6.547,64.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Univida , organizador do concurso, até o dia 22 de junho. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até 23 de junho.

Entre os cargos disponíveis estão Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Enfermeiro Padrão, Fiscal de Meio Ambiente, Fonoaudiólogo, Motorista de Veículos, Nutricionista, Psicólogo, Técnico Eletricista, Técnico em Saúde Bucal e Terapeuta Ocupacional. Há cargos com vagas imediatas e cadastro de reserva.

O maior salário previsto é para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, com vencimento inicial de R$ 6.547,64 para jornada de 40 horas semanais. Já para Motorista de Veículos, o salário inicial é de R$ 1.891,97.

As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 130, conforme o cargo escolhido. O concurso também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e afrodescendentes, conforme a legislação vigente.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 2 de agosto, em Guaíra.

Clique AQUI para fazer a inscrição e mais informações. O edital completo com todas as informações sobre cargos, requisitos, conteúdo programático e cronograma está disponível no site do Instituto Univida.

Com informações: Ponto da Notícia