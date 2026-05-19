Mundo Novo conquista destaque internacional no Airsoft e traz títulos inéditos para casa

A cidade de Mundo Novo voltou a ganhar destaque no cenário esportivo regional e internacional. Representando o município, a equipe LEGION PMC GROUP participou da Copa Internacional de Airsoft 2×2, realizada em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, conquistando resultados expressivos e colocando o nome da cidade entre os grandes destaques da competição.
A equipe mundonovense participou do torneio com três duplas na categoria 2×2:
- LEGION PMC
- LEGION GROUP
- PMC LEGION
O grande destaque ficou por conta da dupla LEGION PMC, formada pelos operadores @bachegamartins e @maccari_airsoft, que conquistou o título da competição e trouxe o 1º lugar para Mundo Novo.
Além do ouro, a equipe também garantiu o 2º lugar com a dupla LEGION GROUP, formada pelos operadores @wiebusch_pmc e @paulo_henrique7081, demonstrando o alto nível técnico dos atletas mundonovenses.
A campanha de destaque foi completada pela dupla PMC LEGION, formada pelos operadores @joscemirmoresco e @paulo_baguncinha, que encerrou a competição na 4ª colocação.
Com os resultados, Mundo Novo retorna da competição internacional com três colocações de destaque entre as principais equipes participantes, reforçando o crescimento do Airsoft no município e evidenciando a dedicação dos atletas locais.
A part1icipação da LEGION PMC GROUP consolida ainda mais o nome de Mundo Novo no cenário esportivo, mostrando que o município segue revelando talentos e alcançando reconhecimento em diferentes modalidades.