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    Câmara de Mundo Novo exalta o sucesso da Festa das Nações e Recebe atleta mirim Lara Júlia

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A sessão ordinária da Câmara Municipal de Mundo Novo, realizada nesta segunda-feira (18), foi marcada por um clima de celebração, reconhecimento comunitário e incentivo ao esporte local. Sem projetos em pauta para votação na Ordem do Dia, os parlamentares utilizaram o espaço da tribuna para fazer um balanço do município e destacar acontecimentos marcantes da última semana.

    O principal assunto debatido pelos vereadores foi a realização da 38ª Festa das Nações. Em seus discursos, os parlamentares foram unânimes em elogiar a organização, os voluntários e todos os envolvidos no evento.

    Segundo os vereadores, a festa foi um reflexo de dedicação extrema, organização impecável e superação, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais e solidários da região. O empenho das entidades locais e o comportamento exemplar do público também foram amplamente enaltecidos.

    Outro momento de grande emoção na noite foi a recepção da atleta mirim de Jiu-Jitsu, Lara Júlia da Silva Melo. Com apenas 8 anos e competindo pela equipe Team Monteiro_Redlions de Mundo Novo, sob a tutela do professor Alesandro Yoneda, a pequena competidora marcou presença no plenário acompanhada de seus pais e professores.

    Lara Júlia vem se transformando no grande orgulho do esporte mundonovense. Faixa-branca na categoria de 31 kg, a atleta já acumula vitórias expressivas em competições regionais e estaduais. Durante a sessão, os vereadores destacaram o talento precoce da menina, apontando-a como uma promessa real do esporte brasileiro, além de ressaltarem a importância do apoio familiar e do investimento na base esportiva.

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