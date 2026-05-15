Pagamento do abono salarial para nascidos em maio e junho começa hoje

O Ministério do Trabalho e Emprego inicia nesta sexta-feira (15) o pagamento do quarto lote do abono salarial para trabalhadores nascidos em maio e junho. Ao todo, serão liberados R$ 5,7 bilhões para cerca de 4,5 milhões de beneficiários.

Segundo a pasta, 3.970.985 trabalhadores da iniciativa privada receberão o benefício por meio da Caixa Econômica Federal, enquanto 584.939 servidores públicos terão o pagamento feito pelo Banco do Brasil.

O valor do abono varia entre R$ 136 e R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base de 2024.

O calendário de pagamentos do abono salarial 2026, referente ao ano-base 2024, começou em 16 de fevereiro. Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026.

Quem tem direito ao abono salarial

Têm direito ao benefício os trabalhadores que:

estejam cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

tenham recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024;

tenham exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

tenham os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Como será feito o pagamento

Na Caixa Econômica Federal, o pagamento do PIS será realizado prioritariamente por:

crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital Caixa;

aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente.

Quem não possui conta bancária poderá sacar o benefício em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e outros canais autorizados.

Já no Banco do Brasil, o Pasep será pago preferencialmente por:

crédito em conta bancária;

transferência via TED ou PIX;

atendimento presencial nas agências para trabalhadores sem conta ou chave PIX.

As consultas sobre valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, pelo telefone 158 ou nas superintendências regionais do trabalho.