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    Megaoperação mira quadrilha que furtava Hilux com “falha digital” em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou na madrugada desta quinta-feira (07) a operação “Fenda Digital”, uma mega ofensiva coordenada a partir das delegacias de Mundo Novo e Naviraí para desarticular uma organização criminosa especializada no furto de camionetes, principalmente modelos Toyota Hilux e SW4, na região sul do Estado.

    A ação mobilizou mais de 70 agentes de segurança pública e resultou no cumprimento de 23 mandados judiciais, além de prisões em flagrante, apreensão de armas, drogas, munições, aparelhos eletrônicos e equipamentos utilizados nos furtos dos veículos, que posteriormente eram levados para o Paraguai.

    As investigações tiveram duração de aproximadamente três meses e revelaram a atuação de um grupo criminoso altamente estruturado, responsável por diversos furtos registrados em Mundo Novo e cidades vizinhas. Conforme a apuração, os criminosos utilizavam uma vulnerabilidade no sistema eletrônico das camionetes para cometer os crimes.

    Segundo a polícia, os suspeitos conseguiam acessar o interior dos veículos utilizando uma chave de fenda, sem acionar os dispositivos de segurança. Em seguida, empregavam decodificadores digitais capazes de dar partida nas camionetes em poucos minutos — técnica que inspirou o nome da operação “Fenda Digital”.

    Durante as diligências, os investigadores identificaram mais de dez envolvidos, entre adultos e adolescentes, todos com funções específicas dentro da organização criminosa.

    A operação ocorreu simultaneamente em Mundo Novo, Naviraí e Guaíra. Ao todo, foram cumpridos:

    • 08 mandados de prisão;
    • 03 mandados de busca e apreensão de adolescentes;
    • 10 mandados de busca domiciliar;
    • 02 prisões em flagrante.

    Participaram da força-tarefa as delegacias da Polícia Civil de Mundo Novo, Naviraí, Itaquiraí, Eldorado e Iguatemi, além da Delegacia Regional de Naviraí, DAM/Naviraí e Defron/MS. A ação também contou com apoio da Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Guaíra.

    A operação recebeu suporte aéreo da CGPA (Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo), sediada em Campo Grande, além da atuação integrada da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e DOF/MS.

    Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, entorpecentes, arma de fogo, munições e diversos objetos considerados fundamentais para o avanço das investigações.

    Entre os presos em flagrante, um dos suspeitos foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Outro investigado responderá por porte de munições de uso permitido.

    De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam e há cooperação com autoridades paraguaias para combater o esquema criminoso de atuação transnacional. A corporação considera que a operação representou um duro golpe contra a organização, mas novas diligências devem ocorrer para identificar outros envolvidos e aprofundar as apurações sobre o grupo.

    Edição: Maicon Telles / TV Tribuna

    Com informações Polícia Civil

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