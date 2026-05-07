Anvisa suspende venda e manda recolher produtos Ypê

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (7) o recolhimento de produtos lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes da marca Ypê de todos os lotes com numeração final 1. A medida também suspende a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens.

Os produtos foram fabricados pela Química Amparo, na unidade de Amparo (SP). A decisão ocorreu após avaliação técnica de risco sanitário feita em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, após inspeção realizada na última semana.

Falhas em etapas críticas de produção

Durante a fiscalização, foram identificados descumprimentos relevantes em etapas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle.

Segundo a agência, os problemas comprometem o atendimento às Boas Práticas de Fabricação de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de contaminação microbiológica — presença indesejada de microrganismos que podem causar danos à saúde.

A medida segue o princípio de proteção à saúde da população, com adoção de ações proporcionais à gravidade das falhas encontradas.

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que quem possui em casa produtos dos lotes afetados suspenda imediatamente o uso e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para informações sobre o recolhimento.

Vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem reforçar a fiscalização para evitar a circulação dos itens.

Produtos afetados

Somente lotes com numeração final 1 estão incluídos na medida. Entre eles estão:

Lava-louças Ypê (diversas versões, incluindo Clear Care, Green, Clear e Toque Suave)

Lava-roupas líquido Tixan Ypê (várias versões, como Antibac, Green, Premium, Power Act e outras)

Desinfetantes Bak Ypê e linha Atol

Desinfetante Pinho Ypê

A lista completa consta na Resolução nº 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União.

(Com informações Anvisa)

Fonte: O Bemdito