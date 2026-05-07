sexta-feira,
08/05/2026
Mais
    InícioNotíciasBrasil / MundoAnvisa suspende venda e manda recolher produtos Ypê
    DestaqueNotíciasBrasil / MundoVariedades

    Anvisa suspende venda e manda recolher produtos Ypê

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (7) o recolhimento de produtos lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes da marca Ypê de todos os lotes com numeração final 1. A medida também suspende a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens.

    Os produtos foram fabricados pela Química Amparo, na unidade de Amparo (SP). A decisão ocorreu após avaliação técnica de risco sanitário feita em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, após inspeção realizada na última semana.

    Falhas em etapas críticas de produção

    Durante a fiscalização, foram identificados descumprimentos relevantes em etapas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle.

    Segundo a agência, os problemas comprometem o atendimento às Boas Práticas de Fabricação de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de contaminação microbiológica — presença indesejada de microrganismos que podem causar danos à saúde.

    A medida segue o princípio de proteção à saúde da população, com adoção de ações proporcionais à gravidade das falhas encontradas.

    Orientação aos consumidores

    A Anvisa orienta que quem possui em casa produtos dos lotes afetados suspenda imediatamente o uso e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para informações sobre o recolhimento.

    Vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem reforçar a fiscalização para evitar a circulação dos itens.

    Produtos afetados

    Somente lotes com numeração final 1 estão incluídos na medida. Entre eles estão:

    • Lava-louças Ypê (diversas versões, incluindo Clear Care, Green, Clear e Toque Suave)
    • Lava-roupas líquido Tixan Ypê (várias versões, como Antibac, Green, Premium, Power Act e outras)
    • Desinfetantes Bak Ypê e linha Atol
    • Desinfetante Pinho Ypê

    A lista completa consta na Resolução nº 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União.

    (Com informações Anvisa)

    Fonte: O Bemdito

    Artigo anterior
    BPFron e PRF interceptam veículo com mais de 105 kg de maconha escondidos
    Próximo artigo
    Delegado da PC de Mundo Novo detalha operação “Fenda Digital” contra grupo que furtava Hilux na fronteira

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: