Delegado da PC de Mundo Novo detalha operação “Fenda Digital” contra grupo que furtava Hilux na fronteira

Mais de 20 pessoas foram presas durante a ação que mirou associação criminosa responsável por furtos de camionetes enviadas ao Paraguai

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

Na manhã desta quinta-feira (07), a Polícia Civil deflagrou em Mundo Novo a operação “Fenda Digital”, que mobilizou forças de segurança de Mato Grosso do Sul e do Paraná no combate a uma associação criminosa especializada no furto de camionetes, principalmente dos modelos Toyota Hilux e SW4.

Em entrevista à TV Sobrinho, o delegado da Polícia Civil de Mundo Novo, Cléber Donneles, explicou que as investigações tiveram início após uma sequência de furtos registrados na região.

“Estávamos instruindo diversos procedimentos a respeito de furtos de camionetes aqui em Mundo Novo, Naviraí e até Guaíra. A partir dessas ocorrências, conseguimos identificar uma associação criminosa estruturada, que vinha atuando de forma organizada”, afirmou.

Segundo o delegado, o grupo explorava uma vulnerabilidade específica nos veículos. Utilizando uma chave de fenda, os criminosos conseguiam acessar o interior das camionetes sem acionar os dispositivos de segurança. Em seguida, faziam uso de um decodificador digital para dar partida no veículo.

Após o furto, os automóveis eram rapidamente levados para o Paraguai, onde já haveria receptadores previamente combinados.

“A apuração indica que havia comprador no Paraguai. Caso contrário, eles não teriam praticado tantos furtos em um intervalo tão curto de tempo. Temos inclusive imagens que mostram integrantes ostentando dinheiro obtido com os crimes”, destacou.

De acordo com o delegado, somente esse grupo pode estar diretamente ligado ao furto de cerca de 10 a 15 veículos. No entanto, nos últimos dois a três meses, aproximadamente 40 a 50 camionetes podem ter sido furtadas na região sul de Mato Grosso do Sul e no noroeste do Paraná com o mesmo modo de operação embora nem todas necessariamente pelo mesmo grupo.

A operação cumpriu 23 mandados judiciais, entre prisões e buscas, em Mundo Novo, Naviraí e Guaíra. Entre os alvos estão adultos e adolescentes, que exerciam funções específicas dentro da organização criminosa.

Os presos foram encaminhados para audiência de custódia e, posteriormente, devem ser transferidos para unidades prisionais adequadas. No caso dos adolescentes, os procedimentos seguem conforme determina a legislação específica.

Ele também reforçou que o policiamento será intensificado nos próximos dias, especialmente por conta das festividades previstas em Mundo Novo, garantindo segurança à população.

Fonte: TV Sobrinho News