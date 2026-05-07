BPFron e PRF interceptam veículo com mais de 105 kg de maconha escondidos

Na quarta-feira (06), a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), no âmbito da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, realizou, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão de mais de 105 quilos de maconha no município de Guaíra.

Durante patrulhamento, as equipes abordaram um veículo Hyundai Santa Fé que apresentou indícios de possuir um compartimento oculto. Na vistoria, o cão de faro Ollie sinalizou positivamente para o assoalho do porta-malas.

Após a desmontagem realizada pelos policiais da PRF, foi localizado um fundo falso contendo 105,5 quilos de substância análoga à maconha.

O condutor, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

Segundo as forças de segurança, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 211 mil.

TV Tribuna com informações BPFron