Curso Mulheres em Campo é encerrado com sucesso total na praça central de Japorã

-Exposição e Feira marcaram capacitação que contemplou e incentivou 15 mulheres ao empreendedorismo-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

Um grupo de 15 mulheres do Assentamento Tagros de Japorã concluiu, na tarde de ontem quarta-feira (06-05), o Curso Programa Especial Mulheres em Campo. A capacitação obteve sucesso total e o encerramento foi marcado por uma Exposição, com Feira de Negócios realizada no centro da cidade, na pracinha do calçadão da Escola Estadual Japorã.

A exposição comprovou o talento, a dedicação e o empreendedorismo das mulheres participantes do curso, chamando a atenção das autoridades e da população que prestigiaram a feira. Nas barracas, os visitantes encontraram diversos produtos da agricultura familiar, sobretudo, os fabricados pelas alunas, tais como: pães, bolos, sucos naturais, salgados, doces do mais variados, iogurtes, queijos, compotas, dentre outras guloseimas e produtos artesanais.

“Este é o resultado do curso que teve 5 encontros e 40 horas de aulas. No 1º encontro apresentamos o Diagnóstico e Empreendedorismo; no Encontro 2, o Planejamento; o Custo de Produção nós abordamos no 3º encontro; a 4ª aula foi marcada pelos Indicadores de Viabilidade e Produção, que é o resultado final através desta feira. O Encontro 5 diz respeito ao Desenvolvimento Pessoal”, explica a instrutora do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Jeisa Casotti Silva, que ministrou a capacitação.

A vice-prefeita Ana Cristina Teodoro (Aninha), participou da exposição e prestigiou a feira. “Estamos valorizando o trabalho e a força feminina em nossa comunidade”, destacou ela. Secretários municipais, servidores de diversas pastas e pessoas da comunidade tiveram oportunidades de conhecer e adquirir produtos de qualidade com o selo da agricultura familiar de Japorã.

Dentre as participantes da feira estavam Lídia “Sabores da Roça”. Em outro estande da Márcia, “Feito com amor – Gostosuras da vovó”. A empreendedora Simone trouxe para a exposição “Delícias da Si”. Por sua vez, Elisângela vendeu “Iogurte – Sabores da Eli. A saborosa Sopa Paraguaia ficou a cargo da Marlene que se apresentou com “Caseirinhos da Marlene”. Os gostosos Bolos de Pote e Salgados não faltaram na barraca da Rosana. A empreendedora Cristina trouxe como novidade os “Doces e Nozinhos da Cris”. Dona Isaura se apresentou com o queijo temperado – produção caseira.

Ao finalizar a Exposição e Feira, foi registrado o contentamento de todos pelo resultado obtido. “Nosso sentimento é de assertividade com o empenho das alunas e com os resultados obtidos. Acredito que elas irão iniciar e ou continuar empreendendo, agora com mais segurança principalmente em relação a precificação”, analisou Jeisa Casotti.

A instrutora do Senar-MS destacou o apoio da prefeitura com organização e incentivo às participantes, e o comprometimento das alunas em tudo que foi proposto. Jeisa também teceu agradecimentos: “Fica a nossa gratidão pelo resultado e apoio de todos os envolvidos. O meu desejo é que elas continuem empreendendo e melhorando a sua renda pessoal e familiar, sempre com muita humildade e sabedoria”.

O curso Mulheres em Campo é o resultado de parcerias da Prefeitura de Japorã (Secretaria Municipal de Assistência Social e Departamento de Indústria e Comércio), com o Senar-MS e o Sindicato Rural de Mundo Novo. “Esta foi mais uma prova viva de que a gestão “Amor pelo Nosso Povo” elegeu o empreendedorismo feminino como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento local”, resumiu o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias) ao elogiar as participantes e parabenizá-las pelo sucesso do curso.

Registro fotográfico: ©Caíque Fenandes/PMJ