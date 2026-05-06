Do interior de MS ao horário nobre: como chapéu artesanal chegou à novela da Globo

Ser “fissurada” em moda significa ter uma paixão intensa, quase obsessiva, pelo universo fashion, em que roupas e acessórios expressam identidade pessoal e artística. Foi exatamente com a fascínio nas tendências que a jovem empresária Malu Pires, mais conhecida como Malu dos Chapéus, transformou o chapéu em peça de destaque no guarda-roupa de famosos.

O acessório tradicional do interior de Mato Grosso do Sul ganhou espaço no horário nobre da televisão brasileira. As peças de Malu passaram a integrar a cenografia da novela “Coração Acelerado”, em cenas com as cantoras Maiara e Maraisa e a atriz Isabelle Drummond.

A presença na produção televisiva não foi fruto do acaso. Segundo a empresária, a equipe da novela iniciou o primeiro contato ainda no ano passado, quando mantinha o projeto sob sigilo. A aproximação com a figurinista abriu caminho para incorporar as peças ao figurino e à ambientação da trama, marcando a entrada da marca sul-mato-grossense em uma vitrine de alcance nacional.

Do início aos holofotes

Natural de Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande, Malu começou a produzir os chapéus de forma artesanal, em um espaço pequeno e com apoio da família. O negócio, que teve início despretensioso, evoluiu ao longo dos anos até alcançar nomes conhecidos e, mais recentemente, a televisão.

O interesse pela moda surgiu ainda cedo, antes mesmo da consolidação das redes sociais como vitrine do setor. “Sempre gostei de moda, desde novinha. Já acompanhava os blogs de moda, mesmo quando não existia Instagram. Desde novinha também me vestia diferente, fui a diferente da turma, das amigas. Sempre olhava o que estavam usando lá fora, o que as pessoas estavam vestindo na rua. Então, sempre tive esse olhar diferenciado de me vestir diferente, de me comportar diferente. Eu acredito que moda é isso.”

A ideia de transformar o chapéu em peça de destaque surgiu a partir de uma observação do cotidiano regional. O acessório, comum no Pantanal e associado ao trabalho no campo, foi reinterpretado com foco estético e urbano, especialmente com toque fashionista.

“A família do meu marido, na época, produziu os chapéus de roça, o mais comum [usado] no Pantanal, do homem pantaneiro. Vi que não tinha um chapéu mais voltado para o fashion, colorido. Consequentemente, vi as influenciadoras trazendo de fora do Brasil. Naquela época, estavam começando os blogs.”

O primeiro protótipo foi desenvolvido com ajuda dos sogros. “Falo que a Malu surgiu de uma brincadeira, porque não esperava que tomaria essa proporção. Sou formada em Direito, estava tirando a carteirinha da OAB, e começou em meados de 2014. Eu comecei a usar, fiz por hobby e bombou.”

Malu começou com ajuda dos sogros em um espaço pequeno. (Reprodução, Redes sociais)

Famosos usando

A proposta da marca passou a unir referências culturais e comportamento contemporâneo, transformando o chapéu em elemento de estilo. Hoje, diversos famosos como Anitta, Flavia Pavanelli, Romana Novais e Silvia Braz usam a peça produzida pela sul-mato-grossense.

“Eu coloquei o chapéu não só como acessório, mas como lifestyle [estilo de vida]. Eu gosto de olhar o que as pessoas estão usando, estão vestindo, o que elas estão consumindo, o que elas estão fazendo. Se estou assistindo a um filme, busco referências que carregam. Portanto, acho que moda é cultura. Trouxe essa coisa cultural do chapéu do homem pantaneiro, mas com a pegada fashionista junto.”

“O que eu mais aprendi na prática, que ninguém me contou no início e que acontece até hoje, é: não existe uma fórmula de sucesso certa, não existe um roteiro exato a ser seguido que você vai aprendendo. É a sua experiência, é o que você viveu, é o que você acredita.”

Sendo assim, a chegada à novela é vista como um marco simbólico desse processo. Contudo, apesar da visibilidade, Malu afirma manter o foco na gestão e no posicionamento da marca.

“Tento não normalizar isso, apesar de ser muito pé no chão, de sempre gostar de trabalhar com a realidade, sabendo que a gente não pode deslumbrar fácil e que hoje não é só isso que vende”, finaliza.

Com informações Mídia Max