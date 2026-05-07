quinta-feira,
07/05/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesDenteck expande com implementação de CD próprio em Mundo Novo
    DestaqueNotíciasCidadesMundo NovoVariedades

    Denteck expande com implementação de CD próprio em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Unidade recebeu investimento de R$ 10 milhões e amplia a capacidade logística da empresa para atendimento em todo o Brasil.

    A Denteck Climatização, distribuidora de ar-condicionado com atuação nacional, realizou mais uma etapa do seu plano de expansão, ampliando a operação com a construção do primeiro Centro de Distribuição (CD) próprio em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A unidade reforça a estratégia de crescimento da companhia pelo território e a ampliação da sua presença logística em nível nacional.

    Com investimento de R$ 10 milhões, o novo CD está instalado em uma área total de 18 mil metros quadrados, com uma estrutura construída de 8 mil. O espaço foi projetado para otimizar processos, ampliar a capacidade de armazenamento e garantir maior eficiência na distribuição de produtos para todas as unidades da federação.

    A nova operação conta com uma equipe de 24 colaboradores diretos, responsáveis por receber e armazenar os equipamentos, bem como encaminhar para as entregas. Esse CD próprio representa um avanço estratégico na operação da Denteck, permitindo maior capilaridade logística e redução de prazos de entrega, além de contribuir para o desenvolvimento econômico da região onde está inserida a empresa por meio da geração de empregos indiretos e movimentação de negócios.

    “Desde o começo da obra, boa parte da mão de obra foi contratada aqui na cidade e na região. Agora, com tudo pronto, estamos ampliando a operação aos poucos e, junto com isso, aumentando o time. E quanto mais a gente vende, mais tributos são gerados para o Mato Grosso do Sul — recursos que voltam em investimentos em saúde, educação, infraestrutura e outras áreas”, destaca Alex Junior de Quadros, coordenador de Logística da Denteck Climatização.

    Localizada na região sul do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraná, a cidade de Mundo Novo ocupa uma posição estratégica para a logística nacional, colaborando com uma operação mais rápida e eficiente dos aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeração de ambientes, facilitando o escoamento e a distribuição para diferentes regiões do País.

    “O nosso CD em Mundo Novo sempre foi um sonho. Centralizando a maior parte da operação em um só lugar, a gente consegue agilizar a separação e a etiquetagem, reduzir o prazo de entrega para o cliente final e melhorar a qualidade nos envios e recebimentos”, afirma Venicio Altmann, gerente de Logística da Denteck.

    Com a nova estrutura, a empresa reforça sua estratégia de crescimento sustentável, investindo em infraestrutura e eficiência operacional para seguir ampliando sua atuação no mercado brasileiro. Atualmente, está em 11 estados brasileiros com presença física, conta mais dois Centros de Distribuição além de Mundo Novo (MS) – um em Cariacica (ES) e outro em Conde (PB). Juntos, os três CDs complementam o processo logístico da empresa, garantindo atendimento em todo o Brasil. (Texto: Ascom Denteck).

    Fonte: Ascom Denteck

    Artigo anterior
    Megaoperação mira quadrilha que furtava Hilux com “falha digital” em Mundo Novo
    Próximo artigo
    Clima: Frente fria avança e provoca chuvas intensas em grande parte do Brasil

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: