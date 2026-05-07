Denteck expande com implementação de CD próprio em Mundo Novo

Unidade recebeu investimento de R$ 10 milhões e amplia a capacidade logística da empresa para atendimento em todo o Brasil.

A Denteck Climatização, distribuidora de ar-condicionado com atuação nacional, realizou mais uma etapa do seu plano de expansão, ampliando a operação com a construção do primeiro Centro de Distribuição (CD) próprio em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A unidade reforça a estratégia de crescimento da companhia pelo território e a ampliação da sua presença logística em nível nacional.

Com investimento de R$ 10 milhões, o novo CD está instalado em uma área total de 18 mil metros quadrados, com uma estrutura construída de 8 mil. O espaço foi projetado para otimizar processos, ampliar a capacidade de armazenamento e garantir maior eficiência na distribuição de produtos para todas as unidades da federação.

A nova operação conta com uma equipe de 24 colaboradores diretos, responsáveis por receber e armazenar os equipamentos, bem como encaminhar para as entregas. Esse CD próprio representa um avanço estratégico na operação da Denteck, permitindo maior capilaridade logística e redução de prazos de entrega, além de contribuir para o desenvolvimento econômico da região onde está inserida a empresa por meio da geração de empregos indiretos e movimentação de negócios.

“Desde o começo da obra, boa parte da mão de obra foi contratada aqui na cidade e na região. Agora, com tudo pronto, estamos ampliando a operação aos poucos e, junto com isso, aumentando o time. E quanto mais a gente vende, mais tributos são gerados para o Mato Grosso do Sul — recursos que voltam em investimentos em saúde, educação, infraestrutura e outras áreas”, destaca Alex Junior de Quadros, coordenador de Logística da Denteck Climatização.

Localizada na região sul do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraná, a cidade de Mundo Novo ocupa uma posição estratégica para a logística nacional, colaborando com uma operação mais rápida e eficiente dos aparelhos de ar condicionado e equipamentos de refrigeração de ambientes, facilitando o escoamento e a distribuição para diferentes regiões do País.

“O nosso CD em Mundo Novo sempre foi um sonho. Centralizando a maior parte da operação em um só lugar, a gente consegue agilizar a separação e a etiquetagem, reduzir o prazo de entrega para o cliente final e melhorar a qualidade nos envios e recebimentos”, afirma Venicio Altmann, gerente de Logística da Denteck.

Com a nova estrutura, a empresa reforça sua estratégia de crescimento sustentável, investindo em infraestrutura e eficiência operacional para seguir ampliando sua atuação no mercado brasileiro. Atualmente, está em 11 estados brasileiros com presença física, conta mais dois Centros de Distribuição além de Mundo Novo (MS) – um em Cariacica (ES) e outro em Conde (PB). Juntos, os três CDs complementam o processo logístico da empresa, garantindo atendimento em todo o Brasil. (Texto: Ascom Denteck).

Fonte: Ascom Denteck