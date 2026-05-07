Motoristas paraguaios são presos com mais de 70 quilos de drogas em carretas na PR-323, em Umuarama

A Polícia Militar apreendeu mais de 70 quilos de drogas transportados em duas carretas de origem paraguaia na noite desta quarta-feira (6), na rodovia PR-323, em Umuarama. Dois homens, de 24 e 47 anos, foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas.

A operação teve início após informações indicarem que os veículos passariam pela região carregando entorpecentes. Com base na denúncia, equipes policiais iniciaram o monitoramento e realizaram as abordagens na rodovia.

Na primeira carreta, os militares encontraram 25,4 quilos de maconha e 3,150 quilos de murruga escondidos dentro de uma mala na cabine do veículo.

Já a segunda carreta tentou fugir da abordagem, realizando ultrapassagens perigosas antes de ser interceptada pelos policiais. Durante a vistoria, foram localizados 43,850 quilos de haxixe distribuídos em duas malas escondidas sob a cama do motorista.

De acordo com a Polícia Militar, os dois condutores, ambos paraguaios, confessaram que pegaram a droga no Paraguai e que o destino da carga seria o estado de Minas Gerais.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam aparelhos celulares e quantias em dinheiro em reais e guaranis. Os suspeitos, as carretas e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia responsável pelo caso.

TV Tribuna

Com informações O Bemdito

(Com fotos do 25º BPM)