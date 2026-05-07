Mundo Novo: Executivo e Legislativo adquirem novos veículos para reforçar atendimento na saúde e na Coordenadoria da Mulher

O Governo de Mundo Novo realizou, nesta quinta-feira (07), em parceria com a Câmara Municipal, a aquisição de cinco novos veículos destinados ao atendimento da área da saúde no município. A iniciativa foi viabilizada por meio de emendas impositivas, reforçando a estrutura dos serviços públicos oferecidos à população.

Além disso, um sexto veículo foi adquirido por meio de emenda do deputado estadual Caravina, com o objetivo de atender às demandas da Coordenadoria da Mulher, ampliando e fortalecendo os serviços voltados ao atendimento feminino no município.

O investimento total ultrapassa R$ 650 mil, representando um avanço significativo na qualidade e na eficiência dos atendimentos, especialmente em áreas essenciais como a saúde e o apoio às mulheres.

A ação evidencia o compromisso da administração municipal, em conjunto com o Poder Legislativo e representantes estaduais, em promover melhorias contínuas nos serviços públicos e garantir mais agilidade e eficiência no atendimento à comunidade.